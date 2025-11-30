Elvitte fiát a drog: Robert De Niro lánya szívszorító vallomást tett

Robert De Niro lánya elmondta, hogy azt érezte nem akar tovább élni, miután 19 éves fia, Leandro De Niro Rodriguez 2023-ban véletlen drogtúladagolás következtében életét vesztette. A hollywoodi sztár unokája épp a 20. születésnapja előtt hunyt el, és az édesanyja, Drena De Niro most felidézte azt a tragikus napot, amikor megtudta, hogy soha többet nem láthatja gyermekét.

Robert De Niro lánya szívszorító vallomást tett Fotó: Pixabay

Drogtúladagolásban vesztette életét Robert De Niro unokája

Drena De Niro emlékei szerint július 2-án, amikor felébredt elviselhetetlen érzés uralkodott el rajta, úgy érezte, hogy valami rettenetesen rossz dolog történt.

Teljesen kétségbe voltam esve, és fogalmam sem volt, miért. Felébredtem, és fizikailag kimerült állapotban voltam. Nem tudtam koncentrálni, teljesen fel voltam zaklatva

- idézte fel emlékeit Drena.

Hogy megnyugtassa magát úgy döntött, hogy nyugtató zenét fog hallgatni, azonban ekkor csengettek az ajtón.

Ott állt a nyomozó, és a világom, ahogy ismertem, összeomlott

- mondta Drena.

Fia testét egy széken találták meg a New York-i Wall Streeten, a Cipriani Club Residence pénzügyi negyedbeli lakásában. A közelében fehér por és drogfelszerelést találtak a hatóságok.

Később megerősítették, hogy véletlen fentanil túladagolás következtében hunyt el.

Az elmúlt hónapban öt feltételezett drogdílert tartóztattak le, akik állítólag fentanilt tartalmazó opioid tablettákat árultak, amelyek három ember halálát okozták, köztük Leandroét és Chris Stein, a Blondie gitárosának 19 éves lányáét, Akira Steinét.

A vádlottak állítólag egy bűnszövetség tagjai voltak, amely több ezer hamis, fentanilt és más drogokat tartalmazó vényköteles opioid tablettát terjesztett New York városában élő tinédzserek és fiatal felnőttek körében. A 20 éves Sophia Haley Marks ellen, aki Percocet Princess néven ismert, vádat emeltek, amiért eladta Leandronak azokat a tablettákat.

Remélem, igazságot szolgáltatnak. Ha fiataloknak adsz el drogokat, nem számít, hogy tudtad-e vagy sem, kockázatot vállalsz

- nyilatkozta Drena.

Hozzátette, hogy nem volt teljesen tudatlan fia drogfogyasztását illetően, de úgy véli, hogy a TikTok és a járvány hozzájárult a gyors lejtmenetéhez:

Szeretett füvezni, bulizni és jól érezni magát, de olyan gyorsan romlott az állapota, hogy tudtam, valami nincs rendben, és éreztem, hogy ennek köze van ahhoz, amit az interneten csinált

Leandro halála előtt a rehab-ról beszélt. Drena azt is elmondta, hogy fia tudta, hogy a helyzet felemésztette őt, és olyan kemény drogoknak volt kitéve, amikről fogalma sem volt.