Újabb fordulat Robert De Niro unokája halála kapcsán: itt vannak a részletek

Mint arról korábban már beszámoltunk, tragikus hirtelenséggel elhunyt Robert De Niro 19 éves unokája. A szomorú hírt akkor a gyermek édesanyja a közösségi oldalán tudatta.

Leandro De Niro Rodriguez 19 éves volt – Fotó: Pexels

Leandro De Niro Rodriguez holttestére egy széken ülve találtak rá a rendőrök a New York-i Wall Streeten található lakásban. A nyomozók a holttest mellett egy ismeretlen eredetű port is felfedeztek, viszont külsérelmi traumának semmi nyoma nem volt.

Az eset kapcsán felmerült már a kábítószer-túladagolás gyanúja is, amelyet most a rendőrség megerősített. A TMZ információi szerint a fiatal holtteste mellett kábítószert és kábítószer-kiegészítőket is találtak.