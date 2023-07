Gyászol Robert De Niro: hatalmas veszteség érte a színészt

Az én gyönyörű édes angyalkám. Leírhatatlanul szerettelek attól a pillanattól kezdve, hogy a hasamban éreztelek. Te voltál az én örömöm, a szívem, és minden, ami valaha is tiszta és igazi volt az életemben. Bárcsak most is veled lehetnék. Bárcsak veled lehetnék. Nem tudom, hogyan fogok élni nélküled, de megpróbálom folytatni, és terjeszteni a szeretetet és a fényt, amit azáltal érezhettem, hogy az anyukád voltam. Annyira mélyen szerettelek és értékeltelek. Bárcsak csak ez a szeretet megmenthetett volna. Annyira sajnálom kicsim, annyira sajnálom. Nyugodj békében az örök paradicsomban, drága fiam!