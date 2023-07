Nem aprózták el: előkerültek az Exatlon sztárjának lánybúcsúztatós fotói

Férjhez ment az Exatlon Hungary csinos versenyzője, Kocsis Lilkó. A fiatal táncos a Metropolnak mesélt elsőként az esküvőről. Most egy újabb fotósorozat látott napvilágot, kiderült, egy hónappal ezelőtt a lánybúcsúra is sor került, nem is akárhol...