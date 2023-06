Exkluzív! Férjhez ment az Exatlon Hungary versenyzője – Fotók

Az Exatlon Hungary bájos versenyzője és szerelme, egy évvel az eljegyzésük után hivatalosan is összekötötték az életüket. A nagy napra június 10-én került sor. Az álomszerű esküvőjük annyira jól sikerült, hogy idő lesz, mire elhiszik, hogy valóban velük történt meg ez a csoda. Az élet azonban megy tovább, amit már jó előre megterveztek, és Lilkó azt is elárulta, hogy szoktak a családalapításról beszélgetni.

Hol és mikor fogadtatok örök hűséget egymásnak?

– Múlt hétvégén, június 10-én volt az esküvőnk. Pesten szerettük volna tartani – mivel a család és a barátok is nagyrészt itt élnek –, de beleszerettünk a Páskom Cottage nevű helyszínbe, így végül erre esett a választásunk. A családunk és a legfontosabb barátaink körében házasodtunk össze Patrikkal.

Az Exatlon Hungary bájos versenyzőjének tavaly nyáron kérte meg szerelme a kezét Fotó: TV2

„Az egész esküvő álomszerű volt számunkra”

Milyen lakodalmat álmodtatok meg magatoknak?

– Az egész esküvő álomszerű volt számunkra. Még mindig nem dolgoztuk fel teljesen. Úgy gondolom, nem stresszeltük túl a dolgokat sem előtte, sem aznap. Inkább az időjárás miatt aggódtunk kicsit, de akik már nem lehetnek velünk ezen a csodálatos napon, odafent elintézték nekünk, hogy ne tegye tönkre a nagy napunkat az eső.

Hosszú időt vett igénybe a megszervezése, és mindenről együtt döntöttek Patrikkal?

– A tavalyi lánykérés után nem sokkal eldöntöttük, hogy a következő nyáron szeretnénk egybekelni. Rengeteg előkészülettel járt az egész, nem is gondoltuk, hogy ilyen összetett dolog lesz mindent tökéletesen összerakni. Nagy szerencsémre Patrik is részt vett benne. Az életben is segítjük, támogatjuk egymást, és ez most sem volt másképp. Mindenben együtt döntöttünk.

Hajnalig bulizott a násznép

Milyen érzés férjként tekinteni a szerelmedre?

– Azóta mindig férjemnek szólítom, csodálatos érzés.

Gyönyörű menyasszony voltál. Így képzelted el magad, amikor erről a napról álmodoztál?

– Nagyon szépen köszönöm. Ebben a legnagyobb segítségem Frenyó Nóri (Nóriluca) volt. Megálmodtuk együtt a számomra legmegfelelőbb esküvői ruhákat, amikben tökéletesen éreztem magamat a szertartáson és a hajnalig tartó buliban is. Nem sok szabadidőm volt az esküvő óta, de amikor akad néhány percem, órám, mindig a képeket lapozgatom, mert annyira élethűek, és visszaadják azt a csodálatos érzést, amit ott megéltem.

Lilkó és szerelme közösen álmodták meg az esküvőjüket Fotó: TV2

„Szeretnénk gyermeket Patrikkal”

Van-e már elképzelésetek a családalapításról? Akár már most is jöhet a baba?

– Erről is szoktunk Patrikkal beszélgetni. Két éve sajnos abba kellett hagynom a táncot, és miután lediplomáztam, elindítottam a Lilkó Fitness and Dance tánciskolát. Minden napomat itt töltöm, sok energiát fektetek abba, hogy át tudjam adni mindazt, amit az évek során szereztem. Jelenleg a főszerep a tanításon van, de persze majd szeretnénk gyermeket Patrikkal.

Az esküvő legfontosabb pillanatait az alábbi galériában tekinthetik meg: