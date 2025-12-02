Döntött a bíróság a Morrison's 2-nél történt gyilkosság ügyében

Mint ahogy arról beszámoltunk, szörnyű tragédia történt szombaton a Morrison's 2-ben. Két életerős fiatalember került szóváltásba, ami később tettlegességig fajult. A 28 éves elkövető, A. László olyan erővel ütött meg a 25 éves áldozatot, hogy az végzetesnek bizonyult, és a férfi elhunyt.

Morrison's 2-gyilkosság: a gyanúsítottat ma délelőtt letartóztatták Fotó: Bors

A Fővárosi Főügyészség élet elleni bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indítványozta annak a 28 éves férfinak a letartóztatását, aki két ütéssel végzett egy másik férfival egy V. kerületi szórakozóhelyen. A nyomozási bíró ennek helyt adva ma délután letartóztatta a gyanúsítottat. A bíróság ugyanis attól tartott, ha nem hozza meg a legsúlyosabb kényszerintézkedést, a férfi megszökik vagy elrejtőzik.

Morrison's 2-gyilkosság: döntött a bíróság

A bíróság ma letartóztatta a férfit, akit az emberöléssel gyanúsítanak, ugyanis attól tartottak, ha ezt a döntést nem hozzák meg, a férfi elszökik vagy elrejtőzik. A döntés nem végleges, az ellen a gyanúsított és az ügyészség is fellebbezett. Utóbbi azért, hogy a bíróság a letartóztatásba vegye bele azt is, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye – írja a Bors.