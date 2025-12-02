Gyilkosság a Morrison's 2-nél: Emberöléssel gyanúsítják az ököllel halált okozó elkövetőt
Az ügyészség közleményben jelentette ki: emberölés történt. A Morrison's 2-nél történt eset gyanúsítottjáról várhatóan ma dönt a bíróság.
Két puszta kezes ütés elég volt ahhoz szombat este, hogy végezzen egy életerős fiatalemberrel. A 28 éves elkövető, Gábor, a Morrison's 2-ben szóváltásba keveredett a 25 éves áldozattal, majd olyan erővel ütötte meg, hogy az végzetesnek bizonyult.
Az ügyészség közleményben közölte, hogy: „Az ütések erejére és célzottságára figyelemmel a megalapozott gyanú emberölés bűntette.”
Az ügyészség közleménye: A Morrison's 2-ben megalapozott, hogy emberölés történt
A Fővárosi Főügyészség élet elleni bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indítványozta annak a 28 éves férfinak a letartóztatását, aki két ütéssel végzett egy másik férfival egy V. kerületi szórakozóhelyen.
A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított és a sértett 2025. november 29-én késő este, külön-külön szórakoztak egy fővárosi szórakozóhelyen. A gyanúsított különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltás után kétszer, olyan erővel ütötte ököllel fejen a sértettet, hogy a másik férfi a földre zuhant, eszméletét, majd röviddel ezután – az orvosi ellátás ellenére – életét vesztette.
A fővárosi rendőrök a férfit őrizetbe vették.
A Fővárosi Főügyészség a bizonyítékok vizsgálata alapján megállapította, hogy az ütések erejére és célzottságára figyelemmel a megalapozott gyanú emberölés bűntette. A főügyészség intézkedett a súlyosabb minősítés közlése iránt, és az élet elleni bűncselekmény miatt tett indítványt a letartóztatásra. Az ügyészség álláspontja szerint a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye csak így zárható ki.
A gyanúsított letartóztatása kérdésében a nyomozási bíró várhatóan a mai napon dönt.
– olvasható az ügyészség közleményében.
