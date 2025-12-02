RETRO RÁDIÓ

Gyilkosság a Morrison's 2-nél: Emberöléssel gyanúsítják az ököllel halált okozó elkövetőt

Az ügyészség közleményben jelentette ki: emberölés történt. A Morrison's 2-nél történt eset gyanúsítottjáról várhatóan ma dönt a bíróság.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.02.
Módosítva: 2025.12.02.
bűncselekmény Morrison ' s rendőrség áldozat

Két puszta kezes ütés elég volt ahhoz szombat este, hogy végezzen egy életerős fiatalemberrel. A 28 éves elkövető, Gábor, a Morrison's 2-ben szóváltásba keveredett a 25 éves áldozattal, majd olyan erővel ütötte meg, hogy az végzetesnek bizonyult.

A Morrison's-ban megalapozott, hogy emberölés történt
A Morrison's 2-ben megalapozott, hogy emberölés történt. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az ügyészség közleményben közölte, hogy: „Az ütések erejére és célzottságára figyelemmel a megalapozott gyanú emberölés bűntette.”

Az ügyészség közleménye: A Morrison's 2-ben megalapozott, hogy emberölés történt

A Fővárosi Főügyészség élet elleni bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indítványozta annak a 28 éves férfinak a letartóztatását, aki két ütéssel végzett egy másik férfival egy V. kerületi szórakozóhelyen.

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított és a sértett 2025. november 29-én késő este, külön-külön szórakoztak egy fővárosi szórakozóhelyen. A gyanúsított különösebb előzmény nélkül, rövid szóváltás után kétszer, olyan erővel ütötte ököllel fejen a sértettet, hogy a másik férfi a földre zuhant, eszméletét, majd röviddel ezután – az orvosi ellátás ellenére – életét vesztette.

A fővárosi rendőrök a férfit őrizetbe vették.

A Fővárosi Főügyészség a bizonyítékok vizsgálata alapján megállapította, hogy az ütések erejére és célzottságára figyelemmel a megalapozott gyanú emberölés bűntette. A főügyészség intézkedett a súlyosabb minősítés közlése iránt, és az élet elleni bűncselekmény miatt tett indítványt a letartóztatásra. Az ügyészség álláspontja szerint a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye csak így zárható ki.

A gyanúsított letartóztatása kérdésében a nyomozási bíró várhatóan a mai napon dönt.

– olvasható az ügyészség közleményében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu