Haláli leves, szent humor: berobbant az Apácák musical a Karinthy Színházban – Galéria!

A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. A Karinthy Színház új darabja rámutat, a kolostorban sincs ez másként.

Szerző: K. G.
Létrehozva: 2025.12.16. 08:30
Karinthy Színház vígjáték Abszurd musical

Ha azt hitted, mindent láttál már színpadon, akkor ideje újragondolni. A Karinthy Színház legfrissebb darabja lendületes, pimasz és elképesztően szórakoztató formában mesél az apácák életéről – sok zenével, még több poénnal.

A Karinthy Színház új darabjában egy véletlen baleset és annak esetlen kezelése hozza a bonyodalmakat (Fotó: Török Gergely)
A Karinthy Színház új darabjában egy véletlen baleset és annak esetlen kezelése hozza a bonyodalmakat (Fotó: Török Gergely)

A Karinthy Színházat megszállták az Apácák

A Karinthy Színházban december 13-án bemutatott Apácák musical egy egészen abszurd alapsztoriból indul: egy jó szándékkal készített, ám végzetes gombaleves megtizedel egy amerikai apácarendet. A túlélők azonban nem omlanak össze, inkább színpadra állnak – persze nemes céltól vezérelve. Egy elmaradt temetés, egy üres kassza és egy jótékonysági est adja a keretet annak a fergeteges előadásnak, amelyben a nézők maguk is a történet részeseivé válnak.

A darab legnagyobb erőssége, hogy nem magyaráz túl semmit: tempós, látványos, és fordulataival folyamatosan leköti és szórakoztatja a közönséget. Közben szép lassan kiderül, hogy ezek a nővérek bizony nem mindig kolostorban éltek – múltjuk, titkaik és vágyaik mind dalban a felszínre robbannak.

Ezek az apácák, nem azok az apácák (Fotó: Török Gergely)

Fordulatok a szórakoztatás oltárán

A történet tehát teljesen más, mint az Apáca-show, saját világgal és karakterekkel, remek zenékkel és fantasztikus szereposztással. Vándor Éva, Balázs Andrea, Mikecz Estilla, Dobra Mara és a brillírozó Pápai Erika gondoskodnak arról, hogy ez az este egyszerre legyen vicces, szívmelengető és emlékezetes – amelyben a szent emberek egy rejtett oldala világlik meg.

Ha egy igazán klassz, könnyen befogadható, mégis ütős előadásra vágynak az olvasók, a Karinthy Színház műsorkínálatában megtalálják a darabot.

Egy csapat szerencsétlenül vicces nővér és egy fergeteges jótékonysági est – mi baj lehet? A Karinthy Színház Apácák című darabja a halálhírtől a komédiába vezet.

Apácák elszabadulva: haláli humor és fergeteges dalok a színpadon

fotótegnap, 15:48

 

