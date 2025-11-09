Balázs Andi: „Megtanultam nemet mondani – a szeretteimre figyelni olykor áldozatokkal jár”

A mindig mosolygós Balázs Andrea színésznő mostanában tudatosabban éli az életét, mint valaha. A színpad, a tanulás és a rengeteg feladat mellett az elmúlt évben arra is rájött, mennyire fontos megállni, figyelni a szeretteire – és önmagára. Az idei újévi fogadalma, hogy heti egy napot csak a párjára, Gáborra és a közeli barátaira szán, sok szervezést, lemondást és kitartást kívánt tőle, de Balázs Andi most büszkén mondhatja: sikerült betartania.

Balázs Andi színházi szerepeiben többször bizonyította már sokszínűségét (Fotó: Tumbász Hédi)

Balázs Andi megtalálta a valódi egyensúlyt

Balázs Andi életében mindig pezsegnek az események: próbák, előadások, forgatások és tanulmányok váltják egymást. A Karinthy Színház Furcsa pár című darabjának sajtópróbáján, a premier előtti utolsó hajrában beszélgetettünk vele. Bár az ideje szinte percre be van osztva, Andi megtalálta a módját, hogy a legfontosabbakra is jusson idő.

23 éve vagyunk együtt Gáborral, és még mindig randizunk. Megbeszéljük, mikor hova megyünk, és eldobunk mindent, csak hogy minőségi időt töltsünk együtt

– mesélte mosolyogva a színésznő. A randijaik mindig új élményeket jelentenek: közös vacsorák, kiállítások, kirándulások, amik feltöltik és közelebb hozzák őket egymáshoz. Balázs Andi párjával való kapcsolatáról elárulta, a titok az, hogy mindig figyelnek egymásra, és tudatosan ápolják a szerelmüket. Nemrég Franciaországba is együtt utaztak, ami igazi kiszakadás volt a hétköznapokból.

Párjával 23 éve alkotnak boldog párt (Fotó: Mediaworks-archívum)

„Bátran mondom, hogy köszönöm, nem”

Andi azt mondja, az újévi fogadalma sok örömet, de ugyanennyi kihívást is hozott számára.

Sokszor nehéz volt nemet mondani, mert korábban hajlamos voltam mindenre igent mondani. De idén megtanultam, hogy ha valóban tartani akarom magam az elhatározásomhoz, vissza is kell utasítanom dolgokat. Ez néha lemondásokkal, sőt konfrontációkkal is jár

– árulta el. A színésznő már tudatosan őrzi a szabadnapjait. „Ha a pihenőnapomon jön valami munka, bátran mondom, hogy köszönöm, nem. Inkább főzök egy háromfogásos vacsorát, és azzal várom haza Gábort. Tényleg megtanultam nemet mondani – a szeretteimre figyelni olykor áldozatokkal jár” – mesélte mosolyogva. Bár a színház, a tanulás és a magánélet összeegyeztetése néha komoly logisztikát igényel, Balázs Andi szerint mostanra sikerült megtalálnia a harmóniát.

Néha nem tökéletes, de igyekszem. Tudom, hogy a szeretteimre szánt idő az, ami igazán feltölt

– tette hozzá. A Furcsa pár bemutatója méltó állomása annak az időszaknak, amikor Balázs Andi nemcsak a színpadon, hanem a magánéletében is főszerepet játszik – ezúttal önmaga és a szerettei mellett.