A kor csak egy szám: Balázs Andi 47 évesen ült vissza az iskolapadba

Döbbenetes kijelentést tett Balázs Andi. A 47 éves művésznő ugyanis miközben egyszerre több színházi darabra is készül, úgy döntött, visszaül az iskolapadba és levelezős egyetemi képzésen belül elvégzi a drámapedagógiai szakot, sőt, ezzel egyidőben angol nyelv tanulásába is kezdett. És, hogy honnan mindehhez az energia? A válasz erre egyszerű. Balázs Andi ugyanis közölte, az életben mindent azért csinál, mert az a valami izgalommal tölti el, ez pedig mindenen átlendíti, így jól bírja a strapát.

Balázs Andi a színház mellett egyetemre jár és angol órákat vesz. Fotó: FORGÁCS BEA / hot! magazin

Balázs Andi és a drámapedagógia

Nyolc éve foglalkozom gyerekekkel, mint oktató, és ezért találtam ki magamnak, hogy ezt lehetne magasabb szintre is emelni, hogy még jobban értsek hozzá. Ezért jelentkeztem, és ezért jó ez az egyetem számomra

- közölte hozzátéve, 23 éves színészi pályafutása segít neki, be tudja építeni ugyanis ott szerzett tapasztalatait, így mondhatni, egyik hatással van a másikra.

A tanulás szerintem zseniális dolog így ennyi idősen is. Visszaülni az iskolapadba egy tök jó dolog. Tényleg jó, csak meg kell találni azt, ami valóban nagyon érdekel és akkor az ember ott nagyon jól érzi magát. Még annak ellenére is, hogy nagyjából tizenkét órát töltök az egyetemen. Levelező, és ezért egy napom teljesen elmegy, de semmi baj, mert egy klassz csapatban vagyok, és tényleg fejlődök. Érzem, hogy fejlesztem magam.

Ami pedig az angolórákat illeti: a kellemeset a hasznossal!

Az angol eleve kell az egyetemen, van egy kurzus, amibe belecsatlakozik az ember, de az is annyira elkezdett érdekelni, hogy úgy voltam vele, hogy miért ne lehetne ezt még tovább

- árulta el hozzátéve, online órák keretein belül tanulja az idegennyelvet, amelyre legtöbbször a színházi próbák közötti szünetekben kerül sor.