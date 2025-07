Balázs Andi szívtelen beszólást kapott: „Neked kellett volna megdöglened..."

Balázs Andi örökké vidám, pozitív életszemléletű. A harsány színésznő a színfalak mögött súlyos családi tragédiákat vészelt át, de a humor és összetartó szeretteinek hála kiegyensúlyozott, boldog emberként tekint a világra. A gyűlölködő kommentek sem tudják kibillenteni a nyugalmából, ám volt egy sokkoló hozzászólás, ami az emlékezetébe égett.

Balázs Andi humorral éli a mindennapjait, a kommentek sem akasztják ki, leszámítva egyet... (Fotó: Mediaworks archívum)

Kegyetlen kommentet kapott Balázs Andi

Balázs Andrea szívesen veszi az építő jellegű kritikát, de mikor arctalan rosszakarók üzengetnek, kommentelnek neki, az nem hatja meg.

„Nem veszem a lelkemre ezeket. Meg amikor valaki odaírja rám, hogy: ez ki? Ha ez az öt karakter helyett beírja a keresőbe, hogy: Andrea, és egy b-betűt, akkor már engem fog kidobni valószínűleg…” – taglalta a színésznő Bóta Gábor Művészbejáró című műsorában.

„De azért volt egy-kettő olyan komment az életemben, ami gyomorszájon vágott. Volt egy nagyon rémes. Mikor meghalt édesanyám tizenegy éve, én azt nem kommunikáltam sehol. De amikor ismert lettem, egyszer csak kiderült, mert rákérdeztek, hogy: és édesanyád? Akkor elmondtam, hogy sajnos már nincs velünk. És akkor odaírta valaki, hogy: neked kellett volna megdöglened, nem az anyádnak! Na ez… a megdöglés, és az anyád szó… Én ilyet nem mondok, hogy anyám: édesanyám, anyukám van. És volt, aki azt írta, hogy megérdemelte. Szörnyű, hogy valaki képes ilyet írni valakinek a szülőjéről…”

Balázs Andi anyukája halála kapcsán kapott kegyetlen hozzászólást (Fotó: Knap Zoltán)

Színpadra lépés előtt szüleire gondol

Elhunyt szeretteivel máig szoros a kötődése a színésznőnek...

„Minden előadás előtt felnézek az égre, és azt mondom anyukámnak, apukámnak, Bajor Iminek, Lorán Lenkének, Margitai Áginak, Karinthy Marcinak… hogy most összpontosítsák az erőiket, nagy szükségem van rájuk, hogy itt legyenek. Mindenki legyen egy kupacban, a mennyországban most ne tébláboljanak ide-oda” – mesélte derülten a rádiózással is foglalkozó előadó.

„Hiszek a mennyországban. Ott kell, hogy legyenek. Érzem is, hogy ott vannak. Hiszem azt, hogy az nem lehet, hogy ők csak úgy eltűntek az én életemből. Az lehet, hogy a földi életből igen, de tudom, hogy itt vannak körülöttem az energiáik, tanításaik, mondataik…” − fogalmazott a lelkis színésznő.