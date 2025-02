Balázs Andi kiakadt: gyűlölöm a hálátlan, számító embereket!

A színésznő amit gondol, az a száján. Balázs Andi sosem problémázott azon, hogy elmondja, hogy pontosan mit is gondol. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy készakarva bárkit megbántana, egyszerűen csak képes olyan összetetten fogalmazni, hogy bár eljut az üzenet azokhoz, akinek szól, mégsem tipor bele senki lelkébe. Akinek szól, az úgyis érzi, hogy ez most betalált…

Balázs Andi véleménye sokszor erős kritika (Fotó: Mediaworks archív)

Balázs Andi Facebook-oldalán is sok erős vélemény lát napvilágot

A színésznő igen aktív a közösségi oldalakon, a Facebookon és az Instagramon is rendszeresen oszt meg gondolatokat, természetesen tudván, hogy nem mindenkinek fog tetszeni, amit ír. De ő már csak ilyen: bár imádja, hogy nagyon sokan rajonganak érte, hogy a színházi előadásain rendszeres a telt ház, egy pillanatig sem szeretne mindenkinek megfelelni. Balázs Andi most éppen az Instáján mondta el a véleményét a világról, illetve azokról az emberekről, akiket soha nem szeretne túl közel tudni magához. És persze azokról is, akiket szeret…

„Szeretem magamról ezt a képet. Pár napja készült rólam a színházban. Szeretem rajta a ráncaimat, a lenini homlokom, a rakoncátlan frufrum, a csálé szemöldököm és pufi babakezemet. Ezeket lehet rajtam látni, aki rám néz. Viszont aki igazán figyel rám, mást is lát. A szorongásaimat, a vágyaimat, a kétségbeeséseimet, a túlgondolásaimat, a hitemet és a mélyemben állandóan izzó optimizmusom és azt az erőt, amivel az életem legfontosabb embereit védem. Gyűlölöm az erőszakot, az igazságtalanságot, ostobaságot, a számító és hálátlan embereket. Minden ilyet legyőzök azzal a velem született és belém nevelt, zsigeri szeretettel amitől világraszóló hatalmam van. Egyszerűen nincs elég időnk arra, hogy ne szeretettel forduljunk egymáshoz. A mai nap is emlékeztet sajnos erre…” – írta ehhez a fotóhoz Balázs Andi.