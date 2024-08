Balázs Andrea vallomása a párjáról: Gábor az én támasztékom

Balázs Andi a hot! magazinnak adott mindenre kiterjedő interjút. A beszélgetést változtatás nélkül közöljük.

Vidéki lánynak vallod magad. Hogyan éltetek Endrődön?

Koraszülött voltam, 1750 grammal. Sokáig én voltam az utolsó a tornasorban. Tíz-tizenegy éves koromban kezdtem el nőni, de nem csak hosszában – széltében is. A fa­mí­liám­nak köszönhetően elfogadtam, szeretem magam. Persze voltak, akik csúfoltak, de nem érdekelt: voltak szerelmeim, akik jobb fejnek tartottak, szívesebben beszélgettek velem. Apukám mindig azt mondta, amikor bántottak a külsőm miatt: „Örülj neki, hogy te nem vagy olyan gonosz, mint ő!” Ő egyébként fantasztikus ember volt, hat szakmát gyakorolt a villanyszerelőtől a kazánházi műszerészig, mindet ki is tanulta, papírja volt róla. Édesanyám alapvetően a mama volt, aztán nagymama. Attól kezdve, hogy az egyik nővérem meghalt hétévesen egy balesetben, folyton beteg volt. Epekő, vesekő, trombózis, szívproblémák, túlélt rák – mindez jelentkezett nála. De minden betegsége ellenére tökéletes édesanya volt. Nagyon szerettem Endrődön élni, most is olyan helyen lakunk, ami leginkább egy kis faluhoz hasonlít. Saját ingatlanhoz nem ragaszkodtunk; barátoktól bérelünk egy házat.

Balázs Andi a színházban és a magánéletében is boldog (Fotó: Forgács Bea)

A nővéred mivel foglalkozik?

Titkárnő volt, most Gáborom ügynökségénél az adminisztrációért felel. Naponta beszélünk, a három lányának három gyereke van, így van a családban gyerek elég. A Talent Stúdióban meg gyerekekkel foglalkozom – ők nem is igazán tekintenek felnőttnek.

Megkérdezted Gábort, mi volt az, ami megfogta benned, amikor nagyon fiatalon megismerkedtetek?

Ő huszonkét éves volt, én huszonhárom. Egy buliban találkoztunk, ő nézett engem, én néztem őt, és elkezdtünk beszélgetni. Szerinte találkozott egy igazi nővel: olyannal, aki humoros, kedves, és olyan kíváncsi rá, mint még soha senki. Azt gondolta, hogy szép az arcom, és tetszett neki, hogy beszélgetés közben időnként megérintem a kezét. Búcsúzásnál megjegyezte, hogy szeretne randevúra hívni. Presszókban ültünk, beszélgettünk; ő épp akkoriban vált le otthonról, engem kiraktak a kollégiumból. Két hónappal a megismerkedésünk után mondta, hogy lakjunk együtt. Mondtam, hogy jó – és tényleg jó volt, akkor is, ha a gangos ház körfolyosóján volt a mellékhelyiség. Már színházban játszottam, de vállaltam bérvasalást, takarítást is, hogy meglegyen a pénzünk.