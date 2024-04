Balázs Andi bevallotta: vannak előadások, amik nagyon megterhelik

Balázs Andi, színésznőt számos filmben, sorozatban és TV műsorban is láthatták már a nézők, amellett, hogy színpadon is játszik. Andi most a rajongóinak azt is elárulta, hogy mi tartja még a pályán, hiszen már többször elbizonytalanodott a hivatásában.

Balázs Andi többször is abba akarta hagyni a színjátszást. (Fotó: Móricz István)

Andi 22 éve van a színpadon, de többször is előfordultak már olyan rövidebb időszakok, amikor fel akarta adni. Elmondása szerint a sorsnak köszönheti, hogy mindig visszatért az útjára, hiszen mindig jött egy olyan lehetőség vagy projekt, aminek hatására új lendületet kapott.

A színésznő a Tortúra című darabról is beszélt, hiszen a Stephen King regénye alapján készült pszichothriller egy cseppet sem könnyű előadás. Balázs Andi Árpa Attilával játszik ebben az érzelmileg igencsak megterhelő színdarabban, és azt is elárulta mennyire nehéz számára lelkileg ez az előadás. Bár szerencsére, a színésznő el tud vonatkoztatni a szereptől, hiszen nem önmagát játssza benne, mégis megviseli minden egyes előadás.

Balázs Andi párjával piheni ki a Tortúrát

Követőinek bevallotta, hogy ezt az előadást mindig egy nagy alvás követi, illetve igyekszik minél több időt tölteni a párjával, Ridzi Gáborral és kutyáikkal. A páros egyébként már 22 éve boldogan él együtt, így biztosan megszokták már ezeket a nehéz napokat. És bár ezt a nem éppen szokványos közös életet már nagyon jól kialakították, az esküvőre még nem került sor. Korábban a Bóta Café-ban azt is elárulták, hogy miért.

A gyűrű igazából egy jelkép. A házasság, most már úgy vagyunk vele, szerintem ezt elmondhatom, hogy arra nincs szükségünk 20 év után, egy papírra, hogy mi szeretjük egymást

– mondta akkor Gábor.

„De ha úgy adódik, akkor elmegyünk, és összeházasodunk délután” – tette hozzá Andi.