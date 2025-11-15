Lux Ádám a kulisszák mögött: „Kaptam visszajelzést a rendmániásságomra”

A Metropol újságírója a bemutató előtti napon beszélgetett a népszerű színésszel, Lux Ádámmal, aki egyszerre készült koncentráltan és jókedvűen a próbára. A beszélgetésből nemcsak a darab kulisszatitkai derültek ki, hanem az is, milyen ember rejlik a karakter mögött.

Lux Ádám bizonyos szempontból könnyen azonosulni tudott a színpadi karakterével (Fotó: Mediaworks archív)

Lux Ádámnak a precizitás nemcsak szerep, hanem életforma

Lux Ádám színművészt a Karinthy Színház Furcsa pár című előadásában a közönség egy új oldaláról ismerheti meg. A Metropolnak adott interjú során a művész elárulta szerepéről, hogy mennyire különleges számára a rendkívül precíz és rendszerető Félix, s azt is megosztotta, hogy milyen egyezőségek vannak köztük. A felkészülésről, a színpadi karakter megformálásáról azt mondta:

Rettenetesen élvezetes, egyben nagy kihívás és nagyon fárasztó előadás, mert sok apró dologra kell figyelni. Na meg lelkileg felzaklató a darab számomra, igazi érzelmi hullámvasút a karakter élethelyzete miatt.

A művész elmosolyodva mesélt arról, milyen sok hasonlóságot lát maga és a színpadi Félix személyiségjegyei között. Szűz jegyűként mindig is jellemző volt rá a precizitás, a rend szeretete, és saját bevallása szerint a szövegtanulásnál sem tűri a hibát, megköveteli magától a pontosságot. Lux Ádám színész számára a precizitás tehát nemcsak szerepbéli, hanem valódi karakterjegy. És hogy voltak-e ebből konfliktusok otton a családjával?

Családon belül igen, azért okozott konfliktusokat, otthon kaptam visszajelzést a rendmániásságomra. A feleségem is szereti a rendet, a gyerekekkel, Hannával és Benjáminnal régen azért volt egy-két küzdelem. Én úgy működöm, hogy ha este 11-kor érek haza, én addig nem tudok leülni vacsorázni, nem tudok lefeküdni, amíg nincs rend körülöttem. Egyszerűen a nyugalmam és hatékonyságom alapfeltétele, hogy körülöttem minden rendezett legyen.

Hozzáteszi, az alkalmazkodással nincs gondja, de a rendszeretetét nem tudja levetkőzni, gyerekkora óta így működik.

Drámából sincs hiány a Karinthy Színház színpadán (Fotó: Tumbász Hédi)

Büszke gyermekeire a színész

A darab cselekményéből kiindulva szóba került az is, kért-e már életében akkora szívességet, mint Félix a barátjától. Bár ilyen volumenű segítségre sosem volt szüksége, hozzátette, hogy neki nehezére esik megfogalmazni egy-egy nagyobb kérést.

A darab szerint egy óriási gesztust kapok a barátomtól, hiszen egy házassági válságban hozzá költözöm - ebből adódnak aztán persze a bonyodalmak, konfliktusok na és rengeteg humor és nevetés. A való életben nem volt olyan, hogy hasonló volumenű szívességet kértem volna, de olyan persze volt, hogy nehezen tudtam megfogalmazni valakinek egy kérést.

A családjára különösen büszke. Hanna már 27 éves, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett angol/olasz, fordítói, tolmács szakon, Benjámin fia pedig 24, aki nemrég diplomázott politológiából, és jelenleg Lengyelországban tölti tanulmányai egy részét, ahol a közép- és kelet-európai történelem összefüggéseiről tanul. A színész mögött tehát nemcsak egy elhivatott művész, hanem egy büszke édesapa és szeretett férj áll, aki munkájában és magánéletében egyaránt a harmóniára törekszik.