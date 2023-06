Unokázna már az Omega musical sztárja, Lux Ádám

A Gyöngyhajú lány balladája kapcsán Sopronban találkoztunk a show sztárjaival, ahol a címszereplő, Kóbor Léna mellett Lux Ádámot is elcsíptük egy pár szóra.

A fiatalos színész már nagyon unokázna, de ez még a jövő zenéje Fotó: Máté Krisztián

A kétszeres apuka egyébként ritkán enged betekintést a médiának a családi életükbe, ám most a sármos színész elárulta, hogy szívesen unokázna már.

Én boldog lennék, de a gyerekeknek úgy tűnik, ez még korai, én boldogan szaladgálnék utánuk, nagyon szeretem a piciket. Ám, ez még a jövő zenéje, hiszen a fiam és a lányom még nem állapodtak meg

– kezdte a színész, aki már bőven benne van a nagypapakorban, hiszen bő egy év múlva 60. születésnapját ünnepli. Lux Ádám is nagycsaládban nőtt fel, így reméli, hogy egyszer körülötte is sok unoka rohangál majd egyszer.

"Mi is négyen voltunk testvérek, én megszoktam, hogy sokan vagyunk mindig, és az orvos bátyámnak már van három gyermeke, úgyhogy velük tudok addig babázni, míg nálunk is eljön a pillanat" – mesélt tovább a korábbi Barátok közt-ös színész, Lux Ádám, aki az Omega musical-ben is Kóbor Léna édesapját játssza.

Egyik gyermeke sem választotta a színpadot, de a színész ezt nem bánja Fotó: Máté Krisztián

Egy lánya, a 25 éves Hanna, és egy fia, Benjámin, aki fiatalabb, csak 22éves, született Lux Ádámnak, akik még nem állapodtak meg, kapcsolatban élnek, azonban az unokákra még várni kell. Míg a gyerekek civil pályát választottak, a Jászai Mari-díjas Lux Ádám nem unatkozik idén nyáron sem, hiszen a rengeteg előadás mellett szabadúszóként a filmes felkéréseknek is eleget tett: rendező barátjával, Pozsgai Zsolttal együtt több, díjnyertes filmben is szerepelt.