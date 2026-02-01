Mi történt a fákkal, amelyek Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvőjét díszítették?

Amikor Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011-ben az esküvőjükön a westminsteri apátságban végig sétáltak az oltárhoz vezető szőnyegen, a királyi párt nagy fokú érdeklődés övezte, világszerte rengetegen követték élőben az eseményt.

Katalin hercegné és Vilmos herceg nyolc fával díszítette fel a westminsteri apátság egy részét Fotó: i-Images / eyevine

Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvőjét 8 fa díszítette

Ahogy új királyi korszak kezdődött, Katalin ruhája sztárrá tette tervezőjét. Menyasszonyi ruháját Sarah Burton, az Alexander McQueen divatház kreatív igazgatója tervezte. Az esemény beavatta koszorúslány húgát, Pippa Middletont is a köztudatba.

A pár néhány fantáziadús elemet is hozzáadott az esküvő napjához, többek között egy erdei témát, az apátságban a folyosó egy részét fákkal szegélyezték.

Hat mezei juhar és két gyertyán büszkén állt az esküvői szertartásuk előtti és utáni útvonalon. A gyülekezet fölé 6 méterrel magasodó zöld növényzet az erdő illatát hozta be az apátságba, és akkoriban azt mondták, hogy a pár vidék iránti szeretetét tükrözi.

A fenntartható szellemiség jegyében a fákat királyi birtokukon ültették újra. Miután eredetileg Károly vidéki otthonába, Highgrove-ba vitték őket, a BBC szerint a ceremónián látott hat fa ma egy Llwynywermod nevű walesi parasztházban áll, Llandovery közelében, Carmarthenshire-ben.

Az esküvő idején Károly birtokolta a házat, de most Vilmosé, a cornwalli hercegség fejéé, aki úgy döntött, hogy bérbe adja. Január 13-án Connolly visszatért a királyi rezidenciára, amikor Anna hercegnő átadta neki az MBE kitüntetést a windsori kastélyban. Ez tükrözte hosszú karrierjét, mint a család számára fenntartható élővilág kulcsfontosságú szolgáltatója. (Ő tervezte a virágos díszeket is a leendő Károly király és Kamilla királynő esküvői áldásához a windsori kastély Szent György-kápolnájában 2005-ben, és ő válogatta a virágokat a 2023. májusi koronázásukra, egy olyan feladatot teljesített, amelyet „élete megbízatásának” nevezett.)

A fák - Vilmos és Katalin esküvőjén való - használatát Katalin minden karácsonykor részben újraalkotja, amikor fenyőfákat importál a királyi birtokokról, hogy azokat az éves karácsonyi istentiszteletén díszítse a Westminster-apátságban. A fákat ezután jótékonysági szervezeteknek osztja szét (köztük egy hajléktalanszállónak, amelyet Vilmos és a pár 12 éves fia, György herceg látogatott), hogy az ünnepi időszakban felhasználhassák őket.