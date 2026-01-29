Itt az újabb botrány: Meghan Markle és Harry herceg visszaéltek királyi címeikkel

Újabb felháborodást váltott ki Harry herceg és Meghan Markle azzal, hogy királyi címeiket használták új filmjükben. A pár, akik 2020-ban lemondtak királyi kötelezettségeikről és vezető beosztásukról a királyi családban, múlt héten részt vettek a Sundance Filmfesztiválon, új filmjük a Sütikirálynők premierjén.

Meghan Markle és Harry herceg tarolt a filmfesztiválon Fotó: Anadolu via AFP

Meghan Markle és férje királyi megnevezésüket használták

Az Alysha Namias rendezte dokumentumfilm négy ambiciózus és eltökélt személyiségű cserkészlány történetét követi nyomon, akik egy 800 millió dollárt érő sütiértékesítési iparágban versenyeznek.

Meghant és Harryt executive (vezető) producerként tüntetik fel, a film stáblistáján pedig a sussexi címükön hivatkoznak rájuk. A közösségi médiában nagy felbolydulást váltott ki ez a cselekedet, a hercegi pár részéről, a rajongók dühöngtek a sussexi herceg és sussexi hercegné megnevezés miatt.

A címeikről készült képernyőkép mellé egyik rajongó ezt írta:

Azt hittem, megtiltották nekik, hogy kereskedelmi célokra használják a királyi címeket

- idézi őt az Express.

Ez azon korábbi megállapodáson alapul, miszerint a pár megtarthatja az Ő királyi fensége megnevezéseket, de ezeket nem használhatja kereskedelmi célokra. Másik követője az eseményeknek sokkal durvábban reagált, szerinte a címeiket sem tarthatnák meg: „Így van. Ez csak egy a sok ok közül, amiért azonnal meg kellene fosztani őket azoktól a címektől. Ha éppen nem hazudoznak, manipulálnak vagy támadnak, akkor üzleti haszonszerzésre használják a címeiket. Folyamatosan a csatorna szintjére rántják le a királyi család jó hírnevét, ott, ahol ők is tanyáznak.”

Sokak szerint volt ez a cselekedet a pár részéről szánalmas és a címekkel való visszaélés. Ennek ellenére nem csak szombaton, de vasárnap is részt vettek filmjük premierjén.