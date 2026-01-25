Eszement ötlet jutott Harry herceg eszébe, a barátainak kellett közbelépnie

Harry herceg önéletrajzában felelevenítette azt a pillanatot, amikor több évvel ezelőtt hirtelen ötlet jutott az eszébe. A barátai azonban nem támogatták az ötletét, és mindent megtettek, hogy megállítsák.

Harry herceg majdnem nagy hibát követett el – Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Majdnem lefogták a barátai Harry herceget

Sussex hercege könyvében őszintén mesélt a mára hírhedtté vált 2012-es Las Vegas-i útjáról. Felidézte, hogyan szálltak meg barátaival egy lakosztályban, és az első estén úgy ettek egy steakhouse-ban, mint a királyok.

Másnap a csapat megreggelizett, mielőtt egy medencepartira indult volna, és egy italozással teli nap után a hercegnek merész ötlete támadt.

Eldöntöttem, hogy szükségem van valamire, ami emlékeztet majd erre az utazásra. Valamire, ami szimbolizálja a szabadságérzetemet, a carpe diem érzésemet. Például… egy tetoválás? Igen! Pont ez kell nekem!

Harry a lábára varratja új tetoválását, választása pedig Botswana motívumára esett, az országra, amelyet második otthonaként írt le. A herceg megkereste barátait, hogy megossza velük a tervét, de a csapat nem támogatta az ötletet.

A barátaim megígérték, hogy fizikailag is megállítanak. Azt mondták, hogy nem fogok tetoválást csináltatni, legalábbis az ő felügyeletük alatt nem, legkevésbé egy botswanai lábtetoválást. Megígérték, hogy lefognak, kiütnek, bármibe is kerüljön. A tetoválás végleges, örökre szól! A vitáik és fenyegetéseik az utolsó tiszta emlékeim közé tartoznak arról az estéről. Engedtem. A tetoválás várhatott másnapig.

Ehelyett a csoport folytatta a bulizást egy klubban, mielőtt visszatértek a lakosztályukba néhány nő társaságában. Másnap a botrányos bulizásról készült képet bejárták a sajtót. A herceg szégyellte magát az eset után, de egyben úgy érezte, joga van a magánélethez, lesifotósok nélkül – írja a Mirror.