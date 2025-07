Szarvas Andi kislánya ebben már biztosan az édesanyjára ütött

Szarvas Andi szépségkirálynőként robbant be a köztudatba, azóta pedig boldog feleség és csodaszép édesanya lett. Kislánya, Zina, március 24-én született, vagyis lassan már négy hónapos lesz.

Szarvas Andi kora reggel anyukaüzemmódba kapcsol (Fotó: Szarvas Andi)

Szarvas Andi: „A 3-4 hónapos kor csodálatos”

Kislányával a szülés utáni első nehézségeket leszámítva már az első hónapban kialakult a napi rutinjuk, ami mostanra még stabilabbá vált. „Ez a 3-4 hónapos kor nagyon szuper, Zina már figyelget, néz, kacag. Egyelőre még nem fordul át, de már rakosgatja a kis lábacskáit. Mostanra 15-20 percet kellene hason lennie, és a fejét tartania, ez nálunk még nincs, mert picit merevebb a nyaka, de ez majdnem minden második babánál így van. Ezt leszámítva mindent a korának megfelelően csinál” – kezdi Andi, aki szerint a babák néhány hónaposan fantasztikusak.

Elképesztően cuki, odavagyunk érte. Az éjszakák továbbra is nagyon jók, este 9 körül rakom le, és reggel 8-ig vagy akár fél 9-ig is alszik. Nagyon jó időszakunk van most, és napról napra úgy érzem, hogy könnyebb. Lassan jön majd a fogzás, és az oltásos napokon is nyilván nyűgösebb, de ezt leszámítva nagyon kiegyensúlyozott baba.

Szarvas Andrea ugyanakkor hozzátette: a kis Zina már kezdi kimutatni az akaratát, például nagyon rosszul viseli, ha éhes.

A kaja a mindene, ha az nincs, akkor hiszti van, szerintem ebben rám ütött

– mondja nevetve. – De már azt is tudja jelezni, ha tele van a pelusa, illetve, ha álmos, dörzsöli a szemét, dudorászik, altatja magát. Hanyatt fekve már a játékait is szereti nézegetni, illetve próbálom rászoktatni, hogy picit kevesebbet legyen kézben, mert bizony hatkilós, amit már én is megérzek. Az egyik kézfejem fáj is, be van gyulladva, mert állandóan ugyanabban a szögben tartom. Viszont amikor odabújik az arcával az arcomhoz, az valami elképesztően aranyos, egyszerűen imádom.”

Szarvas Andi férje szinte rabja a kislányuknak

S ahogy az már lenni szokott, Zina teljesen rabul ejtette az édesapja szívét.

Zsolti nem is tud mással foglalkozni, csak vele. Zina meg sokat mosolyog, ránk egy kicsit másképp is. Minket valahogy egyértelműen meg tud különböztetni, sokszor csak mi tudjuk megnyugtatni, ami nagyon jó érzés

– árulta el Szarvas Andi a párja és kislánya viszonyáról. Remekül megvannak tehát, ha ő egy rövid időre elmegy otthonról, és bár kocsiba még nem szoktak ülni vele, de otthoni környezetben a férje mindent megcsinál a baba körül: pelust cserél, altatja, felveszi és megnyugtatja. „Nagyon szerencsés vagyok, hogy Zsolti így áll hozzá a dologhoz, ha hamarabb hazaér délután, akkor akár egy kávézásra is el tudok menni a csajokkal, neki ez nem okoz gondot, én pedig nyugodt szívvel hagyom itthon vele.”