Megszólalt Szarvas Andi: így vannak most a kislányával

Szarvas Andi kislánya március 24-én született, így már egy hónapos. Az egykori szépségkirálynő nagyon boldog, lapunknak adott interjújában kislányáról és az anyaságról mesélt.

Szarvas Andi és családja jól vannak, kislányával és férjével teljes a harmónia (Fotó: Szarvas Andi)

Zina egy álombaba

A gyönyörű édesanya az elmúlt egy hónapjáról úgy nyilatkozott: nehéz, de csodaszép időszakot él.

„Minden rendben és nagyon jól vagyunk, szokjuk egymást. Azt mondják, hogy egy hónaposan még nem szokott kialakulni a napi rutin, de nálunk valami már kezd kirajzolódni.”

Van egy nagyjából megszokott menetrendünk és ahhoz próbáljuk tartani magunkat. Vannak jobb és nehezebb napjaink, de összességében Zina nyugodt, boldog, jó baba. Nagyon imádjuk, cuki, gyönyörű, hatalmas szemei vannak és jó sok haja. Ilyenkor még csak foltokat lát, de figyel minket, csücsörít, mosolyog, már hangokat is ad, nagyon édes. Teljesen odáig vagyunk érte

– kezdi Andi, aki ugyanakkor hozzátette, hogy sokszor nagyon fáradt, de ez természetes velejárója egy újszülött baba mellett.

„Általában már átalussza az éjszakát, nyilván nem mindig, de napközben is jól alszik, 2-3 órákat simán. Alvásidőben szoktam itthon elpakolni meg utolérni magam. Szerencsére könnyen elalszik, könnyű megnyugtatni. Érződik rajta, hogy szeret testközelben lenni, amin egyébként nem is csodálkozom, Zsolti is és én is ilyen vagyok. Sokat fogjuk kézben, de elalszik az ágyon, kanapén, rajtam is, hamar meg tudjuk nyugtatni.”

Andi elárulta, hogy most még elég sok olyan napjuk van, amikor Zinának fáj a hasa, de ez is természetes, hiszen az első néhány hónapban a babák hasfájósak. „Vannak kritikusabb napok, olyankor el vagyok veszve, ott minden borul, egy héten kétszer-háromszor azért előfordul. Ez most még egy túlélő üzemmód. Amikor fent van, néha várom, hogy elaludjon, de amikor meg alszik, akkor úgy hiányzik, hogy legszívesebben felkelteném.”

Szarvas Andi párja mindenben támogatja kedvesét

Mindemellett Andinak is szüksége van még pihenésre, hiszen a tervezettel ellentétben Zina császármetszéssel született.