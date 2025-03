„Próbálom kilakoltatni a kislányomat” – nem akar megszületni Szarvas Andi gyermeke

Szarvas Andi már tűkön ül, hogy kezében tarthassa a kislányát! Az egykori szépségkirálynő már a várandóssága 40. hetében jár, ám nagyon úgy fest, hogy babája jól érzi magát még a pocakban. Legalábbis erről számolt be a TikTok-oldalán a kismama, aki most azon van, hogy valami házi praktikával beindítsa a szülést. Egyelőre nem áll túl jól, ugyanis alig egy napja még arról írt, hogy továbbra is élvezi a „lakosztály” kényelmét a gyermeke.

Szarvas Andi párja is alig várja már, hogy megszülessen a baba Fotó: Ladóczki Balázs

Szarvas Andi gyereke nem akar megszületni

A szépségkirálynő elsőkörben a lépcsőzést próbálta ki, mint lehetséges szülést beindító opció. Erre sajnos ráfaragott, mert az elmúlt napokban nem nagyon használt neki a mozgás. De ennyinél nem állt meg! Evett már datolyát, és a kommentelők többsége is ajánlott neki pár praktikát. Például az egyik ilyen a tonik fogyasztása, a másik pedig, amit sokan írtak, az a házas élet gyakorlása...

Lehet, hogy a tippek óta, már történt valami, ugyanis közel egy napja jelentkezett Andi, de az üzenetéből mi arra tippelünk, hogy egy kicsit még várat magára a nagy találkozó.

Mindent mondanak, hogy mit kell kipróbálni. Hiszek is bennük, meg nem is. Mindenki más, nincs egyforma szülés se, mindenkinél más válik be. Jön, ha jönni akar...

– fogalmazott Andi, aki azt is megemlítette, hogy szeretné, ha a folyamatok maguktól indulnának be, és nem kellene az orvosoknak közbeavatkoznia. Az anyuka ugyanis természetesen úton kívánja világra hozni a kisbabáját.