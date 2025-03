„Ez ezzel jár…” – Terhességéről vallott a várandós Szarvas Andi

Szarvas Andi még tavaly szeptember elején jelentette be, hogy gyermeket vár, az események pedig időközben felpörögtek. Olyannyira, hogy a csinos kismama már a kórházi táskáját is összepakolta, ez is jól jelzi, hogy készen áll a csöppség érkezésére.

Szarvas Andi őszintén beszélt a várandósságáról Fotó: Szarvas Andrea

Szarvas Andi addig is friss tartalmakat oszt meg a közösségi oldalán. Most pedig egy hosszabb bejegyzéssel érkezett, amelyben őszintén vallott a terhességéről.

Időzített bomba... 9 hónap... Ez a 9 hónap a hormonális, fizikai változások sora. Majdnem másfélszer annyi vér kering az ereimben, mint előtte. A pulzusszám nő, többet izzadunk. Változik a csontrendszerem, a medencecsont tágul, lazulnak az ínszalagok. Megnyúlnak a hasizmok. A terhesség korai szakaszától kezdve a női szervezet raktározni kezdi a fehérjéket, zsírokat és ásványi anyagokat. Zsírpárnák csak úgy rakodnak le. Gyakori panasz hajhullás, pattanásos bőr. Striák kialakulása

– kezdte mondanivalóját a korábbi szépségkirálynő, majd több, a testén lejátszódó változásról is beszélt.

Szarvas Andi elárulta, hogy ez a folyamat, változások tanították meg jobban elfogadni magát, és majd mindez változik, de most ez a normális. A korábbi szépségkirálynő úgy véli szerencsésnek mondhatja magát, mert „könnyű” terhessége volt. Voltak panaszai, de azokat a legkisebb „problémának” fogta fel, és úgy van velük, hogy ez ezzel jár.

Mindezek ellenére a LEGCSODÁLATOSABB dolog történik az életünkben, és minden nap mosolyogva nézem hogyan változik a testem, mert hamarosan életet adok a szerelmünk gyümölcsének! Imádtam minden percét, napját! Felkészültem!

– zárja gondolatait a csinos kismama.

Szarvas Andi teljes bejegyzését alább tudod megtekinteni: