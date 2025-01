Szarvas Andi 2024 szeptemberében tudatta a nyilvánossággal, hogy babát vár, a csodaszép kismama azóta rengeteg pocakos fotóval örvendeztette meg rajongóit. Követői a minap rengeteg kérdést tettek fel neki, amelyekből megtudhattuk többek között azt is, hogy az első tizenkét hétben bizony ő is félt, megmarad-e a baba. Rosszullétei ugyan nem voltak extrák, de gyengének érezte magát és enyhe gyomorégés tünetei is voltak.

Szarvas Andi rendkívül tudatosan készül az anyaságra

A csinos híresség mindig jókedvű és pozitív, így természetesen várandósan is ragyog, még akkor is, ha ez néhány plusz kilóval jár.

Szülés után majd azon dolgozom, hogy újra jól érezzem magam a bőrömben, bár hozzáteszem, most is jól érzem magam. Persze, jött fel, óriási a hasam, ezáltal nem látom csinosnak magam... De járok edzeni, nem zabálok, figyelek is, meg nem is, eszem amit kívánok. Azzal pedig elégedett lennék, ha így maradnék és így mennék szülni, nem olyan vészes

– válaszolt Andi arra a kérdésre, hogy nem fél-e a súlygyarapodástól. Az egykori szépségkirálynő a szüléssel kapcsolatban hasonlóképp nagyon határozott, mint írja, nem tart a dologtól. „Lehet, hogy még könnyen beszélek, de egyáltalán nem félek tőle. Inkább nagyon várom, kíváncsi vagyok.

Persze nem élek álomvilágban, fel vagyok készülve a fájdalomra, mindenre, tehát benne van a pakliban, hogy azt mondom, többet így nem vállalnám. De megadom magamnak az esélyt, szeretném ezt a természetes folyamatot

– vallotta, majd hozzátette, bízik benne, hogy kisbabáját fogja tudni szoptatni is.

Szarvas Andi a szüléssel kapcsolatban elárulta, hogy nem járt sokszor kórházban és nem is bírja igazán, ezért a kórház választásnál fontos szempont volt számára, hogy mennyire érzi magát biztonságban, ha belép oda: „Nagyon pozitívan állok a szüléshez és remélem minden úgy alakul, ahogy tervezem.”

Párja mindenben segít neki

A gyönyörű kismama bevallotta, hogy szerelme mindenben mellette áll és segít neki, nagyon figyel rá. S hogy mikorra tervezik a kistesót? A bátortalan kérdésre magabiztos választ adott: „Zsolti már mondogatja, hogy “Na majd ha kicsi Zsoltika is itt lesz” (nem Zsolti lenne a neve amúgy)” Oooh, mondom álljunk meg egy szóra, szeretnék először is ezen túl lenni… Ti párotok is ilyen?” – tette fel a költői kérdést nevetve. A szépség elárulta azt is, hogyan ismerkedtek meg férjével.