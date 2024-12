Szarvas Andi elárulta: ezt biztosan megteszi majd a kislányával

Szinte végigkövethettük, ahogy Szarvas Andi fiatal lányból felnőtt nővé érik, most pedig már feleség és hamarosan édesanya is lesz. Ennek ellenére az egykori szépségkirálynő életében is vannak olyanok, amiken nem szeretne változtatni, sőt alig várja, hogy leendő kislányával újraélhesse ezeket az élményeket. Lapunknak ezekről mesélt most.

Szarvas Andi párja már biztosan alig várja, hogy a kislányuk helyettesítse a mesenézésben (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hihetetlenül gyorsan repül az idő és Szarvas Andi terhessége már hamarosan a végéhez közeledik, így most elmondta, mi az, amit mindenképpen megtesz majd a kicsivel.

Imádom a meséket, az Oroszlánkirály összes részét, illetve a hercegnős rajzfilmeket különösen. Emiatt még jobban örülök neki, hogy kislányom lesz, mert vele majd újranézhetem az összeset

– mesélte boldogan a kismama.

Szarvas Andi gyerekként hercegnő szeretett volna lenni

Szépségkirálynőként Andihoz kifejezetten közel állnak a szép ruhák és a csillogás, így nem meglepő, hogy ha szerepelhetne egy Disney-filmben, akkor is egy királylány karakterét alakítaná szívesen.

Ha benne lehetnék egy mesében, akkor szerintem mindenképpen hercegnő lennék. Az tulajdonképpen mindegy is, hogy melyik, mindegyiket szeretem, de például Hamupipőke nagy kedvencem

– vallotta be, igaz, talán Belle szerepe közelebb állna a külső adottságaihoz.

De ha Andi nem is lesz már hercegnő, az nem kétséges, hogy a kislányának hatalmas örömmel készít majd jelmezt egy-egy farsangra. Bár ez persze még jó pár évig várat magára, addig pedig maradnak a közös mozizások.