A várandós szépségkirálynő bevallotta: nem mondott le az álomesküvőről

Úgy tűnik, Szarvas Andi párja személyében végre megtalálta az igazit, hiszen már első gyermeküket várják, sőt néhány hete össze is házasodtak. Az egykori szépségkirálynő azonban a korábban emlegetett nagyszabású esküvő helyett végül csak egy kicsi, de meghitt ceremónián mondta ki a boldogító igent. És bár elmondta, egy cseppet sem bánja ezt a döntést, mégsem mondott le még a mesebeli lagziról sem. Most be is vallotta, mik a tervei.

Szarvas Andi esküvője után újabb részleteket osztott meg a rajongóival (Fotó: Ladóczki Balázs)

Szarvas Andi Instagramon válaszolt a követői kérdéseire, akik természetesen leginkább a terhességére és a menyegző részleteire voltak kíváncsiak. Az influenszer pedig őszintén el is mondta, hogy miért döntöttek a szűk körű szertartás mellett.

Szerettünk volna a babóca születése előtt férj és feleség lenni. Mivel már a pocakom is nagy, a tempóm sem a régi, így azt gondoltuk, hogy ez a legjobb megoldás. A legjobb formám sem most van, így nem is gondolkodtunk nagyban. Viszont nincs elvetve egy »álom« esküvő/lagzi, annak is meglenne a szépsége, már a kislányunkkal

– válaszolta rajongója kérdésére.

Volt olyan is, aki egyenesen rákérdezett, hogy nem bánta-e meg, hogy várandósan állt oltár elé.

„Azért nem, mert szerintem ennek is megvolt a varázsa. Úgy férjhez menni, hogy a kislányunk a pocakomban van, nagyon megható. Mondjuk, ha még nagyobb lenne és nem így viselném a várandósságot, akkor lehet nem így gondolnám. De nem bánom, hogy így alakult” – vallotta be.

Szarvas Andi élvezi a várandósságot

A leendő anyuka azt is elárulta, hogy egyelőre szerencsére nagyon jól érzi magát és élvezi ezt az időszakot: