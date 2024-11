Meseszép helyen romantikázik a várandós magyar szépségkirálynő

Nemrég derült ki, hogy a Miss World Hungary 2018-as győztese első gyermekét várja szerelmével. Szarvas Andi férjhez is ment azóta, sőt már nászútra is elutaztak, ahonnan mesés fotókat is megosztott.