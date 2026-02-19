Nem rendelkeznek emberi DNS-el - 7000 éves mumifikált nőket találtak a régészek

Nada Salem archeogenetikus vezetésével történő kutatások során a csoport a Takarkori sziklaformáció egy védett részén fedezte fel a holttesteket, és állítólag olyan DNS-jelzőket azonosítottak, amelyek egy, a modern emberekkel ismert kapcsolat nélküli csoporthoz tartoznak. Íme az emberi DNS nélküli Takarkori múmiák titkai.

Hihetetlen felfedezés - 7000 éves múmiákat találtak emberi DNS nélkül Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A Szahara titka - emberi DNS nélküli múmiákat fedeztek fel

A DNS-vizsgálatok szerint a két mumifikálódott holtestet két női pásztorként azonosítottak abból a korszakból, amikor a Szahara még buja és zöldellő táj volt. A beszámolók szerint az afrikai nedves korszaknak nevezett időszak, 14 800 és 5500 évvel ezelőtt zajlott, amely ma már csak homokos dombokból áll, egykor bőséges vizet biztosított.

A Takarkori egyedek származásának többsége egy korábban ismeretlen észak-afrikai genetikai vonalból származik, amely nagyjából ugyanabban az időben vált el a szubszaharai afrikai leszármazási vonalaktól, mint a mai, Afrikán kívüli emberek, és létezésének nagy részében elszigetelt maradt

- olvasható a Salem Nature-ben megjelent tanulmányban.

A tanulmány szerint a Takarkori nép korát tekintve közelebb áll a marokkói Taforalt-barlang 15 000 éves gyűjtögetőihez, mint a mai emberekhez. Mindkét leszármazási vonal a tanulmány szerint ugyanazokat a genetikai távolságokat mutatja, mint az akkoriban létezett szubszaharai csoportok. A DNS-elemzés azt is kimutatta, hogy a Takarkori törzsben nyomokban neandervölgyi DNS volt, ami akkoriban, amikor ez a csoport még élt, nem volt jelen más csoportokban. A tanulmány arra utal, hogy bár nyomokban neandervölgyi DNS-sel rendelkezik, kevesebb kapcsolatban álltak a neandervölgyiekkel, mint a Taforalt csoporttal.

Eredményeink arra engednek következtetni, hogy a pásztorkodás kulturális diffúzió útján terjedt el egy mélyen eltérő, elszigetelt észak-afrikai vonalban, amely valószínűleg széles körben elterjedt volt Észak-Afrikában a késő pleisztocén korban

- írta Salem csapata.

A tanulmány hozzáteszi, hogy a Takarkoirak feltehetően egy főként vadászó-gyűjtögető csoporttól örökölték a génjeiket, amely az állatok háziasítása és a mezőgazdaság kezdete előtt létezett. Salem azonban megjegyezte, hogy a csoport előrelépéseket tett a fazekasság, a kosarak, valamint a fából és csontból készült eszközök készítésében.