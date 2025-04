Megdöbbentő felfedezés: 4000 éves ókori egyiptomi sírt tártak fel a régészek

A rendkívüli történelmi felfedezés tettek a régészek, aminek a helyszínét Egyiptom szolgálta a napokban. A legendás Múmia-filmek rajongói igazán örülhetnek most. A kutatók az ókori Egyiptom egyik uralkodójának nyughelyére bukkantak. A sír Userkaf fáraó fiához köthető (Waserif Ra), aki Egyiptom ötödik dinasztiájának alapítója és első királya volt. A hírt az egyiptomi Turisztikai és Régiségügyi Minisztérium jelentette be hivatalosan a közösségi oldalán.

A régészek régóta erre a pillanatra vártak

A régészek mögött rengeteg munka volt, hogy végre felfedezhettek egy igazán jelentős ősi leletet a Kairotól délre található tömeges temetkezési hely feltárása során. Waserif Ra sírjának felfedezése számos egyedi jellemzővel bírt a munka folyamatok alatt. Először is a régészek rögtön egy "hamis" ajtóval találták magukat szembe, amelyet rózsaszín gránitból faragtak. Többen megerősítették, hogy ez volt az első alkalom egy ilyen kaliberű ajtó felfedezése. A 4,5 méter magas, több mint egy méter széles ajtót számos címet ábrázoló hieroglifa díszítette. Egy sírban felfedezték Dzsoser király, a harmadik egyiptomi dinasztia fáraójának szobrát, amelynél később kiderült, hogy nem ez volt az eredeti helye - írta cikkében LadBible.

Az felfedezés még folyamatban van

A kormányzati szervezet megerősítette, hogy folytatják munkájukat, hogy megállapítsák, mi az oka annak, hogy ezeket a szobrokat az eredeti helyükről eltávolították. A sírban találtak még egy áldozati asztalt, amin az áldozatok listája szerepelt. Az igazán megdöbbentő felfedezés viszont az a tény volt, hogy a sírt nem csak Waserif Ra számára készítették. Minden bizonyíték arra mutat, hogy a sírt 1000 évvel később is újra használták, mivel felfedeztek egy fekete gránitból készült álló ember szobrot, ami a 26. dinasztia idejéből nyúlik vissza. A szobor mellén csak egy felirat szerepelt: Neferirkare király. Az egyiptomiak is rendkívül örültek felfedezésnek, amit a közösségi oldalakon büszkén hangoztattak is.