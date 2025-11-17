RETRO RÁDIÓ

Brutális baleset történt az Árpád híd budai hídfőjénél - Fotó!

A beszámolók szerint egy tartóoszlop gyakorlatilag átszelte az autó karosszériáját.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.17. 22:05
baleset ütközés főváros

Brutális ütközés történt az Árpád híd budai hídfőjénél, Budapesten, közvetlenül a felüljáró tövénél. Egy autó előbb a szalagkorlátnak rohant, majd egy oszlopnak csapódott a III. kerületben, a Vörösvári út irányába vezető sávoknál. A fővárosi tűzoltók jelenleg áramtalanítják a járművet, több hatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon torlódás alakult ki. Információink szerint az oszlop szinte kettészelte a kocsit.

Baleset az Árpád hídnál
Baleset az Árpád hídnál / Fotó:olvasói

A helyszínen már nekiláttak a roncsok eltávolításának. Egyelőre nem ismert, hányan ültek a járműben, és érkezett-e hír sérültekről.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu