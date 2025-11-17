Brutális baleset történt az Árpád híd budai hídfőjénél - Fotó!

Brutális ütközés történt az Árpád híd budai hídfőjénél, Budapesten, közvetlenül a felüljáró tövénél. Egy autó előbb a szalagkorlátnak rohant, majd egy oszlopnak csapódott a III. kerületben, a Vörösvári út irányába vezető sávoknál. A fővárosi tűzoltók jelenleg áramtalanítják a járművet, több hatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon torlódás alakult ki. Információink szerint az oszlop szinte kettészelte a kocsit.

Baleset az Árpád hídnál / Fotó:olvasói

A helyszínen már nekiláttak a roncsok eltávolításának. Egyelőre nem ismert, hányan ültek a járműben, és érkezett-e hír sérültekről.