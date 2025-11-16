RETRO RÁDIÓ

Egy pillanat alatt ért véget minden: meghalt egy terhes nő, elütötte egy autó

Tragédia történt Ausztráliában. Meghalt egy terhes nő, a magzat sem élte túl a balesetet.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.16. 19:45
Tragédia történt Ausztráliában. Egy 33 éves, nyolc hónapos terhes nőt gázoltak halálra, miközben férjével és 3 éves gyermekével sétált Sydney egyik utcájában.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Péntek este történt a tragédia, amikor a nő éppen átkelt az úton. Egy Kia típusú autó megállt, hogy átengedje őket, amikor hátulról nagy sebességgel érkezett egy fehér BMW, ami belerohant az előtte álló autóba és eltalálta a gyalogosokat. A nő a helyszínen életét vesztette, a magzatot sem tudták megmenteni.

A BMW-t vezető 19 éves sofőrt gondatlan vezetés miatt letartóztatták és vádat emeltek ellene.

A BMW-t egy 19 éves férfi vezette, míg a Kiát egy 48 éves. Egyik autóban sem tartózkodott utas, és egyik sofőr sem sérült meg.

A helyszínen elhelyeztek egy kártyát, melyen szívszorító búcsúüzenetet hagytak a nőnek és családjának.

Szavakkal nem lehet leírni, mennyire sajnálom, hogy ez történt veletek! (...) Imádkozom érted és a kicsiért, hogy szeretet vegyen körül benneteket, amikor elhagyjátok ezt a világot

– áll a kártyán.

Új-Dél-Wales rendőrségének közlekedési baleseti nyomozócsoportja vizsgálatot indított, és arra kérnek mindenkit, aki szemtanú volt, vagy rendelkezik fedélzeti kamerás felvétellel, hogy jelentkezzen a hatóságoknál – közölte a People.

 

 

