Céges autóval driftelgetett egy sofőr Biatorbágyon a körforgalomban, lebukott

A helyi polgárőrség figyelt fel arra, amit az autós csinált. Este az üres körforgalomban, céges autóval driftelgetett, majd továbbállt. A szervezet a felvételeket elküldte a rendőrségre és a közösségi oldalra is felrakta. Megdöbbentő reakciók érkeztek a kommentelőktől.

Szerző: M. N.
Létrehozva: 2025.11.16. 08:30
autósok polgárőrség körforgalom

Már közel ötezer ember látta azt a fényképet, amit a biatorbágyi polgárőrség tagjai készítettek egy autósról. Mint írták, péntek este azt vették észre a térfigyelő kamerákon, hogy egy sofőr a céges autóval driftelget a helyi körforgalomban, majd elhajt. Az esetet tovább küldték a rendőrségnek, majd posztban is kirakták a Facebook-oldalukra, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy balesetveszélyes az, amit az autós csinált. Ám a kommentelők sorra megvédték a driftelgető autóst. 

Céges autóval driftelgetett
Céges autóval driftelgetett egy autós / Fotó: Biatorbágyi Polgárőrség

Céges autóval driftelgetett a sofőr

Az autósok sorra támadják a polgárőrséget, pedig a szervezet a szabályok betartására és a baleset megelőzésre szólította fel őket. Posztjukban a következőt írták az esetről: 

Gratulálunk annak a szürke színű BMW típusú személyautó vezetőjének, akinek a térfigyelő és rendszámfigyelő előtt ma este, 22:06 órakor sikerült szépen körbedriftelni a CBA körforgalmat. Annyira jól sikerült a mutatvány, hogy pontozásra megküldjük a rendőrség részére a felvételt. Szerencsére céges jármű, így valakit mindenképpen díjazni fognak

- írták a közleményükben, és hozzátették az autósról készült fényképet. 

A kommentelők azonban azonnal a driftelgető autós mellé álltak. 

Besúgók! Most miért fáj ez nektek, hogy itt szórakozott?! 

- írta az egyikük. 

Én ezt nem értem. Teljesen üres körforgalomban ment pár kanyart, senkinek semmi baja nem lett, erre felnyomjátok. Ám akkor, ha tényleg nagy a baj, még felvétel sincs róla…

- közölte egy másik.

Persze a polgárőrség válaszára sem kellett sokat várni, a következőt írták válaszként: 

Ahogy gondoltuk, kapjuk a „hideget és meleget”. Nagyon szívesen megkérdeznénk személyesen is, azoktól, akik védelmükben veszik ezeket a felelőtlen emberek, hogy szerintük hány embernek, gyereknek kell meghalni, hogy átgondolják azt, amit írnak? Csak az elmúlt hetekben majdnem egy tucat ember halt meg a közutakon mások butasága miatt. A közút nem versenypálya, nem itt kell bátorságpróbát tenni! A közzétett felvételen – szándékosan így lett kiválasztva - nem látszik, de érkeztek autósok és gyalogos is a kör végén, de szándékosan nem ezt tettük fel. Nekünk többek között a figyelemfelhívás (bűnmegelőzés) is a feladatunk, ha ezt így tudjuk megvalósítani, akkor így tesszük

 – zárták. 


 

 

