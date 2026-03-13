„Stresszesebbek, nehezebbek a napok” – a Házasság első látásra sztárja őszintén vallott kapcsolatáról

A Házasság első látásra Deák Beccája énekesnőként leginkább a zenén keresztül fejezi ki az érzéseit. Az elmúlt egy év eseményei számos új dal megszületését inspirálták. Legújabb szerzeménye, az Elhiszem Kabai Andrissal való kapcsolatának emlékét és történetét dolgozza fel. A dalhoz készült klip is azt mutatja meg, hogy a kapcsolatuk őszinte és valódi. Becca dala nem magyarázkodásnak készült, de sokak számára betekintést ad abba, milyen is az ő történetük valójában. Erről mesélt most a Metropolnak.

A Házasság első látásra Beccája úgy érzi, most kezdik igazán megismerni egymást Andrissal

A Házasság első látásra sztárjai boldogabbak, mint valaha Becca új dala Andris miatt született meg

Sokan kételkednek a TV2 sztárjainak kapcsolatában

Becca szerint a következő három hónap lesz a legnehezebb

A Házasság első látásra 3. évadának forgatása óta közel egy év telt el, ami alatt Deák Rebeka életében is sok minden változott. Az energikus énekesnő egy új életszakaszba lépett, hiszen lezárta korábbi házasságát, és váratlanul a szerelem is rátalált. Kapcsolata Kabai Andrissal annyira inspiráló lett számára, hogy még egy dal is született róla.

„A dalom az Elhiszem címet kapta, és arról szól, hogy most már hiszek abban: egy kapcsolat akár egy életen át is tarthat. Körülbelül egy éve kezdtem el írni, amikor egy verze megszületett a fejemben, de akkor még nem tudtam befejezni.”

Eredetileg is egy szerelmes felvételt szerettem volna írni, viszont akkor még nem voltam szerelmes, így félretettem.

„Amikor viszont december elején megérkezett az életembe ez az érzés, hirtelen minden értelmet nyert, és a dal is megszületett” – mesélte Becca.

Kabai Andris és Rebeka kapcsolatában rengetegen kételkednek a mai napig, de ők már senkinek sem akarnak bizonyítani

A Házasság első látásra szereplői nem akarnak bizonygatni

Kapcsolatuk sokak számára meglepetés volt, ezért a kezdetekben több kritika is érte őket. Ma azonban mindketten úgy érzik, hogy a legfontosabb az, amit ők maguk éreznek, nem pedig az, amit mások gondolnak.

„Decemberben fejeztem be a szerzeményt, januárban pedig már fel is vettük. Amikor megérkezett mögé az érzelmi háttér, nagyon gyorsan összeállt minden. A szám és a klip is azt tükrözi, hogy mi soha nem akartuk bizonygatni a kapcsolatunkat. Sokféle véleményt kaptunk, külön-külön és együtt is, de rájöttünk, hogy a magyarázkodás teljesen felesleges. Ha két ember szereti egymást, akkor egyszerűen megélik ezt az érzés” – folyatta az énekesnő.

A klipben hétköznapi, mégis meghitt pillanatok jelennek meg: közös autómosás, séták a városban, étkezések és sok nevetés. Egy őszinte betekintés a mindennapjainkba – abba a különleges időszakba, amikor minden még friss és izgalmas

– tette még hozzá.