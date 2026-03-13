„Stresszesebbek, nehezebbek a napok” – a Házasság első látásra sztárja őszintén vallott kapcsolatáról
Deák Rebeka és Kabai Andris ugyan nem egy évadban szerepeltek, mégis a TV2 párkereső realityje hozott nekik szerelmet. A Házasság első látásra sztárja most őszintén vallott a kapcsolatukról, és arról, hogy véget ért a habos-babos rózsaszín szerelem.
A Házasság első látásra Deák Beccája énekesnőként leginkább a zenén keresztül fejezi ki az érzéseit. Az elmúlt egy év eseményei számos új dal megszületését inspirálták. Legújabb szerzeménye, az Elhiszem Kabai Andrissal való kapcsolatának emlékét és történetét dolgozza fel. A dalhoz készült klip is azt mutatja meg, hogy a kapcsolatuk őszinte és valódi. Becca dala nem magyarázkodásnak készült, de sokak számára betekintést ad abba, milyen is az ő történetük valójában. Erről mesélt most a Metropolnak.
A Házasság első látásra sztárjai boldogabbak, mint valaha
- Becca új dala Andris miatt született meg
- Sokan kételkednek a TV2 sztárjainak kapcsolatában
- Becca szerint a következő három hónap lesz a legnehezebb
A Házasság első látásra 3. évadának forgatása óta közel egy év telt el, ami alatt Deák Rebeka életében is sok minden változott. Az energikus énekesnő egy új életszakaszba lépett, hiszen lezárta korábbi házasságát, és váratlanul a szerelem is rátalált. Kapcsolata Kabai Andrissal annyira inspiráló lett számára, hogy még egy dal is született róla.
„A dalom az Elhiszem címet kapta, és arról szól, hogy most már hiszek abban: egy kapcsolat akár egy életen át is tarthat. Körülbelül egy éve kezdtem el írni, amikor egy verze megszületett a fejemben, de akkor még nem tudtam befejezni.”
Eredetileg is egy szerelmes felvételt szerettem volna írni, viszont akkor még nem voltam szerelmes, így félretettem.
„Amikor viszont december elején megérkezett az életembe ez az érzés, hirtelen minden értelmet nyert, és a dal is megszületett” – mesélte Becca.
A Házasság első látásra szereplői nem akarnak bizonygatni
Kapcsolatuk sokak számára meglepetés volt, ezért a kezdetekben több kritika is érte őket. Ma azonban mindketten úgy érzik, hogy a legfontosabb az, amit ők maguk éreznek, nem pedig az, amit mások gondolnak.
„Decemberben fejeztem be a szerzeményt, januárban pedig már fel is vettük. Amikor megérkezett mögé az érzelmi háttér, nagyon gyorsan összeállt minden. A szám és a klip is azt tükrözi, hogy mi soha nem akartuk bizonygatni a kapcsolatunkat. Sokféle véleményt kaptunk, külön-külön és együtt is, de rájöttünk, hogy a magyarázkodás teljesen felesleges. Ha két ember szereti egymást, akkor egyszerűen megélik ezt az érzés” – folyatta az énekesnő.
A klipben hétköznapi, mégis meghitt pillanatok jelennek meg: közös autómosás, séták a városban, étkezések és sok nevetés. Egy őszinte betekintés a mindennapjainkba – abba a különleges időszakba, amikor minden még friss és izgalmas
– tette még hozzá.
Becca és Andris kapcsolata egyre csak mélyül
A két zenész ma is ugyanolyan lelkesedéssel áll a kapcsolatukhoz, mint az elején, bár már túl vannak a kezdeti rózsaszín időszakon. Becca szerint ez teljesen természetes része egy kapcsolat fejlődésének.
Az elején az ember leginkább a másik legszebb oldalát látja, amibe beleszeret, amihez kapcsolódik és ami mámorba ejti. Az idő múlásával jönnek a hétköznapibb időszakok, ahol stresszesebbek, nehezebbek a napok. Ez azonban nem rossz dolog, hanem egy fontos lépés ahhoz, hogy a kapcsolat valóban mély és őszinte legyen
– magyarázta.
Becca úgy gondolja, hogy az első fél év különösen fontos egy kapcsolatban: ilyenkor derül ki igazán, mennyire tud két ember egymás mellett fejlődni és közösen építeni valamit. Ha ebben az időszakban is kitartanak egymás mellett, az erős alapot adhat a jövőhöz.
