Deák Becca megszólalt Horváth Zsolt botránya után, erre készül az énekesnő

A Házasság első látásra sztárja csendben, tudatosan építette tovább az életét és a zenei karrierjét. Bár a magánélete sokakat foglalkoztatott, az énekesnő mindig inkább az alkotásra és az önazonos működésre helyezte a hangsúlyt. Deák Rebeka, vagyis Becca pedig nemcsak szerelemben talált új egyensúlyt, hanem zeneileg is egy izgalmas, közös projektbe vágott bele jelenlegi párjával, Kabai Andrissal.

Deák Becca szerelmével közös dallal jelentkezik, egymásból inspirálódtak a zene elkészítésénél (Fotó: Rafael Renátó)

Deák Rebeka új fejezetet nyitott

Becca jelenlegi párkapcsolata Kabai Andrissal nemcsak érzelmi szempontból fontos számára, hanem kreatív értelemben is új lendületet adott neki. A páros ugyanis közös dallal készül, amelyhez klip is társul majd.

Andrissal egy közös projekten dolgozunk, amiből klip is készül. Ez az első közös munkánk, és lesz egy debütáló bulink is. Mindketten szeretjük a pezsgést, a zenét, úgyhogy ez most egy nagyon izgalmas időszak

– mesélte Becca.

Deák Rebeka és Kabai András DJ szerelme munkakapcsolatból indult, most már közös projekteken dolgoznak (Fotó: Facebook)

A dal megszületése különleges módon fonódott össze az ismerkedésükkel, mégsem egy klasszikus szerelmes számról van szó.

Nem a kapcsolatunkról szól a dal, de vizuálisan azért abszolút meg fog jelenni, ami köztünk van. Egyébként mondhatni a zene hozott minket össze, mert amikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor kezdtünk igazán közelebb kerülni egymáshoz – mondhatni a szerelmünk egy munkakapcsolatból indult

– fogalmazott nevetve.

Becca nem kapkod

Az énekesnő azt is elárulta, hogy nála az alkotás sosem hirtelen döntések kérdése. Inkább hagyja, hogy az ötletek idővel érjenek meg.

Nem egyik napról a másikra írom a szövegeimet, van hogy évek alatt születik meg egy dal. Ez a mostani sem Andrissal kezdődött, már jóval előtte dolgoztam rajta. Nálam sokszor úgy működik, hogy elrakok egy gondolatot, egy érzést, és csak később lesz belőle kész dal

– mondta az énekesnő, aki zeneileg is új irányba mozdul el.

Bár az alapötlet régóta megvan nekem, most az ő stílusához igazítva kerestük meg a közös hangot, hogy mindkettőnk világához passzoljon. A Fellegvárhoz képest ez egy sokkal pörgősebb, energikusabb dal lesz

– tette hozzá Deák Becca énekesnő.