Deák Becca megszólalt Horváth Zsolt botránya után, erre készül az énekesnő
Napok óta forrnak az indulatok a Házasság első látásra két sztárja között. Deák Rebeka most megszólalt az ügy árnyékában, és miközben óvatosan kezeli a botrányt, sokkal inkább a jövőbe tekint.
A Házasság első látásra sztárja csendben, tudatosan építette tovább az életét és a zenei karrierjét. Bár a magánélete sokakat foglalkoztatott, az énekesnő mindig inkább az alkotásra és az önazonos működésre helyezte a hangsúlyt. Deák Rebeka, vagyis Becca pedig nemcsak szerelemben talált új egyensúlyt, hanem zeneileg is egy izgalmas, közös projektbe vágott bele jelenlegi párjával, Kabai Andrissal.
Deák Rebeka új fejezetet nyitott
Becca jelenlegi párkapcsolata Kabai Andrissal nemcsak érzelmi szempontból fontos számára, hanem kreatív értelemben is új lendületet adott neki. A páros ugyanis közös dallal készül, amelyhez klip is társul majd.
Andrissal egy közös projekten dolgozunk, amiből klip is készül. Ez az első közös munkánk, és lesz egy debütáló bulink is. Mindketten szeretjük a pezsgést, a zenét, úgyhogy ez most egy nagyon izgalmas időszak
– mesélte Becca.
A dal megszületése különleges módon fonódott össze az ismerkedésükkel, mégsem egy klasszikus szerelmes számról van szó.
Nem a kapcsolatunkról szól a dal, de vizuálisan azért abszolút meg fog jelenni, ami köztünk van. Egyébként mondhatni a zene hozott minket össze, mert amikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor kezdtünk igazán közelebb kerülni egymáshoz – mondhatni a szerelmünk egy munkakapcsolatból indult
– fogalmazott nevetve.
Becca nem kapkod
Az énekesnő azt is elárulta, hogy nála az alkotás sosem hirtelen döntések kérdése. Inkább hagyja, hogy az ötletek idővel érjenek meg.
Nem egyik napról a másikra írom a szövegeimet, van hogy évek alatt születik meg egy dal. Ez a mostani sem Andrissal kezdődött, már jóval előtte dolgoztam rajta. Nálam sokszor úgy működik, hogy elrakok egy gondolatot, egy érzést, és csak később lesz belőle kész dal
– mondta az énekesnő, aki zeneileg is új irányba mozdul el.
Bár az alapötlet régóta megvan nekem, most az ő stílusához igazítva kerestük meg a közös hangot, hogy mindkettőnk világához passzoljon. A Fellegvárhoz képest ez egy sokkal pörgősebb, energikusabb dal lesz
– tette hozzá Deák Becca énekesnő.
Horváth Zsolt vádjai, és a reakció
Az utóbbi napokban Becca neve újra a hírekbe került, miután volt férje, Horváth Zsolt több vádat is megfogalmazott vele kapcsolatban, többek között a közös daluk szerzői jogi kérdésével kapcsolatban. Az énekesnő azonban egyértelművé tette, hogy nem kíván belemenni nyilvános adok-kapokba.
Én egy kiadónál dolgozom, és ott semmi nem jelenhet meg hivatalos papírok és alátámasztás nélkül. Ha bármi nem lenne tiszta, egyszerűen nem engednék ki a dalt. Erről nem szeretnék többet mondani, mert a kiadó minden felett áll
– reagált higgadtan.
A további állításokra pedig határozott választ adott.
A rám vonatkozó gyalázó és valótlan kijelentéseket becsületsértőnek tartom. Megtettem a szükséges jogi lépéseket, és ezt a témát részemről lezártnak tekintem
– mondta.
Időközben Horváth Zsolt ügyvédje tanácsára a közösségi oldaláról törölte a botrányt kirobbantó videót. Lapunk próbálta megszólaltatni a férfit az ügyben, de a cikkünk megjelenéséig nem sikerült elérnünk. Az ügy végleges kimenetelére egyelőre nem derült fény, de egy biztos: Becca jelenleg legkevésbé sem a botrányokra, hanem az alkotásra és a boldogságra szeretne koncentrálni.
