„Azt mondták, hogy nem fogják túlélni” – Az orvosok is megdöbbentek, mi történt az anyuka négyes ikreivel

A 40 éves Megan Black története nem mindennapi. A Kentucky államban élő édesanya és férje, a 46 éves Erich évek óta küzdött azért, hogy bővüljön a családjuk. Több vetélésen mentek keresztül, és már-már beletörődtek, hogy hároméves kislányuk, Emyrson egyke marad. Az anya elárulta, hogy szinte teljesen feladták a reményt a családbővítésre, amikor alig két hónappal az utolsó fájdalmas vetélése után egy speciális megtermékenyítési eljárás segítségével ismét teherbe esett. Ekkor még nem is sejtették, hogy a sors rögtön 4 szivárványbaba érkezésével kárpótolja őket a korábbi veszteségekért.

Most már öt szivárványbaba tölti meg a család otthonát

Sokkoló ultrahang: „Hogy lehetnének négyen?”

Amikor az első vizsgálatra mentek, a házaspár csak abban reménykedett, hogy minden rendben van a kicsivel. Az ultrahangos vizsgálat során azonban elakadt a szavuk: nem egy, hanem négy szívhangot hallottak a monitoron.

Azt hittük, ez lehetetlen. Egyetlen babáért is kőkeményen megdolgoztunk... Hogy lehetnének négyen?

– tette fel a kérdést az édesanya.

Az örömbe azonban üröm is vegyült. Az orvosok kerek perec megmondták: 40 százalék az esélye annak, hogy nem fogják mind a négyen túlélni a terhességet és a szülést.

Életerős lett a négy szivárványbaba

Megan veszélyeztetett terhesként 70 napot töltött kórházban a szülés előtt, hogy minden pillanatban felügyeljék az állapotát. A kislányok – Elly, Edyn, Dani és Lucy – végül február 6-án látták meg a napvilágot a Good Samaritan kórházban Cincinnatiban. Bár koraszülöttként érkeztek, a kicsik minden jóslatot megcáfoltak, és bebizonyították, hogy van élet a tragédiák után.

Mostanra öt szivárványbaba tölti meg az otthonunkat, és nem is lehetnénk szerencsésebbek

– mondta Megan, utalva arra, hogy minden gyermeke a korábbi veszteségek utáni reményt és a vihar utáni napsütést jelképezi.

Még a gépek fogságában, de már győztesen

Bár a babák jelenleg is az intenzív osztályon vannak, az állapotuk stabil, és folyamatosan fejlődnek.

Nehéz, hogy nem ölelheted meg őket akkor, amikor akarod, és a vezetékek meg a monitorok közé vagy szorítva

– mesélte az anya, akinek kislányai napról napra erősebbek.