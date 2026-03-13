„Azt mondták, hogy nem fogják túlélni” – Az orvosok is megdöbbentek, mi történt az anyuka négyes ikreivel

A szülők már majdnem feladták a reményt, hogy valaha nagycsaládosok lesznek. A sors azonban nemcsak egy, hanem rögtön négy babával kárpótolta őket a korábbi fájdalmakért. Bár az orvosok szerint 40 százalék esély volt rá, hogy nem éli túl mindenki a szülést, a de az ikrek rácáfoltak a tudományra.

Szerző: Ripost
Létrehozva: 2026.03.13. 17:00
szivárványbaba ikrek csoda

A 40 éves Megan Black története nem mindennapi. A Kentucky államban élő édesanya és férje, a 46 éves Erich évek óta küzdött azért, hogy bővüljön a családjuk. Több vetélésen mentek keresztül, és már-már beletörődtek, hogy hároméves kislányuk, Emyrson egyke marad. Az anya elárulta, hogy szinte teljesen feladták a reményt a családbővítésre, amikor alig két hónappal az utolsó fájdalmas vetélése után egy speciális megtermékenyítési eljárás segítségével ismét teherbe esett. Ekkor még nem is sejtették, hogy a sors rögtön 4 szivárványbaba érkezésével kárpótolja őket a korábbi veszteségekért.

Most már öt szivárványbaba tölti meg a család otthonát
 Fotó:  unsplash.com/Képünk illusztráció

Sokkoló ultrahang: „Hogy lehetnének négyen?”

Amikor az első vizsgálatra mentek, a házaspár csak abban reménykedett, hogy minden rendben van a kicsivel. Az ultrahangos vizsgálat során azonban elakadt a szavuk: nem egy, hanem négy szívhangot hallottak a monitoron.

Azt hittük, ez lehetetlen. Egyetlen babáért is kőkeményen megdolgoztunk... Hogy lehetnének négyen?

– tette fel a kérdést az édesanya.

Az örömbe azonban üröm is vegyült. Az orvosok kerek perec megmondták: 40 százalék az esélye annak, hogy nem fogják mind a négyen túlélni a terhességet és a szülést.

Életerős lett a négy szivárványbaba

Megan veszélyeztetett terhesként 70 napot töltött kórházban a szülés előtt, hogy minden pillanatban felügyeljék az állapotát. A kislányok – Elly, Edyn, Dani és Lucy – végül február 6-án látták meg a napvilágot a Good Samaritan kórházban Cincinnatiban. Bár koraszülöttként érkeztek, a kicsik minden jóslatot megcáfoltak, és bebizonyították, hogy van élet a tragédiák után.

Mostanra öt szivárványbaba tölti meg az otthonunkat, és nem is lehetnénk szerencsésebbek

– mondta Megan, utalva arra, hogy minden gyermeke a korábbi veszteségek utáni reményt és a vihar utáni napsütést jelképezi.

Még a gépek fogságában, de már győztesen

Bár a babák jelenleg is az intenzív osztályon vannak, az állapotuk stabil, és folyamatosan fejlődnek.

Nehéz, hogy nem ölelheted meg őket akkor, amikor akarod, és a vezetékek meg a monitorok közé vagy szorítva

– mesélte az anya, akinek kislányai napról napra erősebbek.

A család barátai egy gyűjtést is indítottak, hogy segítsenek az óriási költségek és a babaholmik beszerzésében. Eddig már közel 24 ezer dollár (kb. 8,5 millió forint) gyűlt össze a jólelkű adományozóknak köszönhetően. Megan pedig már csak egy dologra vágyik: hogy végre mind az öten otthon legyenek, és a kislányok együtt nőjenek fel a legjobb barátokként – írja a People.

 

