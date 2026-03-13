„Azt mondták, hogy nem fogják túlélni” – Az orvosok is megdöbbentek, mi történt az anyuka négyes ikreivel
A szülők már majdnem feladták a reményt, hogy valaha nagycsaládosok lesznek. A sors azonban nemcsak egy, hanem rögtön négy babával kárpótolta őket a korábbi fájdalmakért. Bár az orvosok szerint 40 százalék esély volt rá, hogy nem éli túl mindenki a szülést, a de az ikrek rácáfoltak a tudományra.
A 40 éves Megan Black története nem mindennapi. A Kentucky államban élő édesanya és férje, a 46 éves Erich évek óta küzdött azért, hogy bővüljön a családjuk. Több vetélésen mentek keresztül, és már-már beletörődtek, hogy hároméves kislányuk, Emyrson egyke marad. Az anya elárulta, hogy szinte teljesen feladták a reményt a családbővítésre, amikor alig két hónappal az utolsó fájdalmas vetélése után egy speciális megtermékenyítési eljárás segítségével ismét teherbe esett. Ekkor még nem is sejtették, hogy a sors rögtön 4 szivárványbaba érkezésével kárpótolja őket a korábbi veszteségekért.
Sokkoló ultrahang: „Hogy lehetnének négyen?”
Amikor az első vizsgálatra mentek, a házaspár csak abban reménykedett, hogy minden rendben van a kicsivel. Az ultrahangos vizsgálat során azonban elakadt a szavuk: nem egy, hanem négy szívhangot hallottak a monitoron.
Azt hittük, ez lehetetlen. Egyetlen babáért is kőkeményen megdolgoztunk... Hogy lehetnének négyen?
– tette fel a kérdést az édesanya.
Az örömbe azonban üröm is vegyült. Az orvosok kerek perec megmondták: 40 százalék az esélye annak, hogy nem fogják mind a négyen túlélni a terhességet és a szülést.
Életerős lett a négy szivárványbaba
Megan veszélyeztetett terhesként 70 napot töltött kórházban a szülés előtt, hogy minden pillanatban felügyeljék az állapotát. A kislányok – Elly, Edyn, Dani és Lucy – végül február 6-án látták meg a napvilágot a Good Samaritan kórházban Cincinnatiban. Bár koraszülöttként érkeztek, a kicsik minden jóslatot megcáfoltak, és bebizonyították, hogy van élet a tragédiák után.
Mostanra öt szivárványbaba tölti meg az otthonunkat, és nem is lehetnénk szerencsésebbek
– mondta Megan, utalva arra, hogy minden gyermeke a korábbi veszteségek utáni reményt és a vihar utáni napsütést jelképezi.
Még a gépek fogságában, de már győztesen
Bár a babák jelenleg is az intenzív osztályon vannak, az állapotuk stabil, és folyamatosan fejlődnek.
Nehéz, hogy nem ölelheted meg őket akkor, amikor akarod, és a vezetékek meg a monitorok közé vagy szorítva
– mesélte az anya, akinek kislányai napról napra erősebbek.
A család barátai egy gyűjtést is indítottak, hogy segítsenek az óriási költségek és a babaholmik beszerzésében. Eddig már közel 24 ezer dollár (kb. 8,5 millió forint) gyűlt össze a jólelkű adományozóknak köszönhetően. Megan pedig már csak egy dologra vágyik: hogy végre mind az öten otthon legyenek, és a kislányok együtt nőjenek fel a legjobb barátokként – írja a People.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
