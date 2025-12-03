„Az orvosok arra kértek, hogy válasszam ki, melyik ikrem élje túl”
A pár úgy érezte, mintha megnyerték volna a lottót, amikor közölték velük, hogy ikreket várnak. Amikor azonban az orvosok azt mondták Jenna Hutchisonnak, hogy lehet, hogy az egyik meg nem született ikrét fel kell áldoznia a másik megmentéséért, a nő úgy érezte, összeomlik körülötte az egész világ.
Jenna terhessége álomszerűen indult. A pár nagyon örült, hogy a kisfiuk, Hugo kistestvéreket kap, azonban a 16. héten, egy rutinszerű MFM-vizsgálat során minden megváltozott. Az orvosok észrevették, hogy a tápanyagok eloszlása egyre egyenlőtlenebb a babák között.
Az orvosok arra kérték a szülőket, hogy válasszanak
A 22. hétre a helyzet rosszabbodott, és a párt bekísérték a rettegett csendes szobába. Az orvosok elmondták, hogy szükség van lézeres placentaműtétre, hogy újra kiegyensúlyozzák a véráramlást, valamint amnionredukcióra, mert Jennának annyi felesleges folyadék volt a méhében, hogy öt hónaposan már úgy érezte magát, mint a kiírt dátum közelében.
A 33 éves Jenna rettegve, mégis reménykedve ment a műtőbe. Amikor felébredt, a hírek lesújtóak voltak: a műtét nem sikerült. A sebészek a placenta komplikációi miatt nem tudták biztonságosan folytatni. Ezután Jennának és Chrisnek felajánlották a felfoghatatlant: az egyik baba életének befejezését a másikéért cserébe, azonban ezt azonnal elutasították.
Csak arra tudtam gondolni: hogyan aludjak így, amikor minden nappal rosszabbul vannak?
- emlékezett vissza Jenna.
Aznap éjjel Jenna arra ébredt, hogy elfolyt a magzatvize. A koraszülés elindult, akár kész volt rá, akár nem. Visszakerült a kórházba, ahol felkészítették arra, hogy hetekig bent marad. Reménykedett, hogy eljut a 26. hétig, minden egyes plusz nap hatalmas fejlődést jelent a koraszülötteknek. A 24. hét előtti estén Jenna erős hátgörcsökkel küzdött.
Folyton azt mantráztam, hogy csak a beavatkozások miatt van, de legbelül tudtam, hogy valami nincs rendben.
Jenna fél 11-kor lehajolt felvenni a leejtett telefonját, és egy óriási fájdalom hasított a hátába, abban a pillanatban tudta. A szobát ellepték az orvosok, megvizsgálták, és közölték: hatcentis tágulásnál tart, azonnal a szülőszobába kell vinni.
A műtőben közölték vele, hogy sürgősségi császárra van szükség. Amikor oldalára fordították az epidurál beadásához, hatalmas mennyiségű folyadék zúdult ki.
A függöny mögött a nővérek simogatták Jenna fejét, fogták a kezét, majd egyszer csak elcsendesült a terem, és két apró, cicaszerű sírás töltötte be a helyet. Lily és Ivy. Mindössze 24 hetesen, mégis sírva. Az egész személyzet megdermedt a döbbenettől.
Mindenki lefagyott. Az extrém koraszülöttek szinte mindig újraélesztésre szorulnak. Az én lányaim azonban harcolva jöttek világra
- mesélte Jenna.
Lily és Ivy fejenként 458 grammot nyomtak, milligrammra ugyanannyit. Bőrük áttetsző volt, ereik látszottak, oxigénnel támogatták őket, tápszondán, infúzión éltek, folyamatos monitorozás mellett. Mindkettőjüknek volt agyvérzése, tüdőbetegsége, szemproblémája.
Azonban a Hutchison család idén először ébred majd együtt karácsony reggelén. Hugo alig várja a Mikulást, az ikreknek egyező ünnepi ruháik vannak, és Jenna mérhetetlen hálát érez - számolt be róla a Mirror.
