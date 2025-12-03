„Az orvosok arra kértek, hogy válasszam ki, melyik ikrem élje túl”

Jenna terhessége álomszerűen indult. A pár nagyon örült, hogy a kisfiuk, Hugo kistestvéreket kap, azonban a 16. héten, egy rutinszerű MFM-vizsgálat során minden megváltozott. Az orvosok észrevették, hogy a tápanyagok eloszlása egyre egyenlőtlenebb a babák között.

Választás elé állították az orvosok a szülőket / Képünk illusztráció: pexels.com

Az orvosok arra kérték a szülőket, hogy válasszanak

A 22. hétre a helyzet rosszabbodott, és a párt bekísérték a rettegett csendes szobába. Az orvosok elmondták, hogy szükség van lézeres placentaműtétre, hogy újra kiegyensúlyozzák a véráramlást, valamint amnionredukcióra, mert Jennának annyi felesleges folyadék volt a méhében, hogy öt hónaposan már úgy érezte magát, mint a kiírt dátum közelében.

A 33 éves Jenna rettegve, mégis reménykedve ment a műtőbe. Amikor felébredt, a hírek lesújtóak voltak: a műtét nem sikerült. A sebészek a placenta komplikációi miatt nem tudták biztonságosan folytatni. Ezután Jennának és Chrisnek felajánlották a felfoghatatlant: az egyik baba életének befejezését a másikéért cserébe, azonban ezt azonnal elutasították.

Csak arra tudtam gondolni: hogyan aludjak így, amikor minden nappal rosszabbul vannak?

- emlékezett vissza Jenna.

Aznap éjjel Jenna arra ébredt, hogy elfolyt a magzatvize. A koraszülés elindult, akár kész volt rá, akár nem. Visszakerült a kórházba, ahol felkészítették arra, hogy hetekig bent marad. Reménykedett, hogy eljut a 26. hétig, minden egyes plusz nap hatalmas fejlődést jelent a koraszülötteknek. A 24. hét előtti estén Jenna erős hátgörcsökkel küzdött.

Folyton azt mantráztam, hogy csak a beavatkozások miatt van, de legbelül tudtam, hogy valami nincs rendben.

Jenna fél 11-kor lehajolt felvenni a leejtett telefonját, és egy óriási fájdalom hasított a hátába, abban a pillanatban tudta. A szobát ellepték az orvosok, megvizsgálták, és közölték: hatcentis tágulásnál tart, azonnal a szülőszobába kell vinni.

A műtőben közölték vele, hogy sürgősségi császárra van szükség. Amikor oldalára fordították az epidurál beadásához, hatalmas mennyiségű folyadék zúdult ki.

A függöny mögött a nővérek simogatták Jenna fejét, fogták a kezét, majd egyszer csak elcsendesült a terem, és két apró, cicaszerű sírás töltötte be a helyet. Lily és Ivy. Mindössze 24 hetesen, mégis sírva. Az egész személyzet megdermedt a döbbenettől.

Mindenki lefagyott. Az extrém koraszülöttek szinte mindig újraélesztésre szorulnak. Az én lányaim azonban harcolva jöttek világra

- mesélte Jenna.