Felcsaptak a lángok: újabb pusztító tűz tombolt Budakeszin
Az önkéntes és második kerületi hivatásos tűzoltók közös erővel oltották el a tüzet. A kegytemplom szomszédságában keletkezett a tűz.
Kedd este kigyulladt egy személygépkocsi a makkosmáriai Angyalok királynéja kegytemplom szomszédságában, egy családi ház udvarán, Budakeszin. Az önkéntes tűzoltók szerint személyi sérülés nem történt.
Elsőként kiérkező önkéntes tűzoltóink a közeli tűzcsapról egy vízsugárral az oltást megkezdték, majd a kiérkező második kerületi hivatásos tűzoltókkal együtt a tűz végleges oltása rövid idő alatt befejeződött. Személyi sérülés szerencsére nem történt
- írja a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Budakeszi tűzvész: sorozatos csapások érik a várost
Ahogy arról korábban beszámoltunk, február 12-én tragédia történt Budakeszin, a Zichy Péter utcában lévő munkásszállón. A tűzvész során összesen négyen haltak meg és 27 embert kellett kimenekíteni a munkásszállóról. A bentlakók mindenüket elvesztették a porig égett épületben.
Azonnal lépett az önkormányzat
A fedél nélkül maradt lakók számára még aznap éjjel megnyitották a Polgármesteri Hivatalt. Melegedőt, ellátást és segítséget biztosított számukra Budakeszi önkormányzata, valamint gondoskodnak az ideiglenes elhelyezésükről és az okmányok pótlásáról. A helyi önkormányzat közösségi oldalán megköszönték az eddigi tárgyi adományokat, és arra kérik az embereket, hogy a továbbiakban pénzbeli felajánlásokat tegyenek.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre