Felcsaptak a lángok: újabb pusztító tűz tombolt Budakeszin

Kedd este kigyulladt egy személygépkocsi a makkosmáriai Angyalok királynéja kegytemplom szomszédságában, egy családi ház udvarán, Budakeszin. Az önkéntes tűzoltók szerint személyi sérülés nem történt.

Újabb pusztító tűz Budakeszin Fotó: Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Elsőként kiérkező önkéntes tűzoltóink a közeli tűzcsapról egy vízsugárral az oltást megkezdték, majd a kiérkező második kerületi hivatásos tűzoltókkal együtt a tűz végleges oltása rövid idő alatt befejeződött. Személyi sérülés szerencsére nem történt

- írja a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Budakeszi tűzvész: sorozatos csapások érik a várost

Ahogy arról korábban beszámoltunk, február 12-én tragédia történt Budakeszin, a Zichy Péter utcában lévő munkásszállón. A tűzvész során összesen négyen haltak meg és 27 embert kellett kimenekíteni a munkásszállóról. A bentlakók mindenüket elvesztették a porig égett épületben.