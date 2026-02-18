RETRO RÁDIÓ

Felcsaptak a lángok: újabb pusztító tűz tombolt Budakeszin

Az önkéntes és második kerületi hivatásos tűzoltók közös erővel oltották el a tüzet. A kegytemplom szomszédságában keletkezett a tűz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.18. 06:21
Módosítva: 2026.02.18. 06:28
Budakeszi autó tűz

Kedd este kigyulladt egy személygépkocsi a makkosmáriai Angyalok királynéja kegytemplom szomszédságában, egy családi ház udvarán, Budakeszin. Az önkéntes tűzoltók szerint személyi sérülés nem történt.

Újabb pusztító tűz Budakeszin
Újabb pusztító tűz Budakeszin Fotó: Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Elsőként kiérkező önkéntes tűzoltóink a közeli tűzcsapról egy vízsugárral az oltást megkezdték, majd a kiérkező második kerületi hivatásos tűzoltókkal együtt a tűz végleges oltása rövid idő alatt befejeződött. Személyi sérülés szerencsére nem történt

- írja a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Budakeszi tűzvész: sorozatos csapások érik a várost

Ahogy arról korábban beszámoltunk, február 12-én tragédia történt Budakeszin, a Zichy Péter utcában lévő munkásszállón. A tűzvész során összesen négyen haltak meg és 27 embert kellett kimenekíteni a munkásszállóról. A bentlakók mindenüket elvesztették a porig égett épületben.


Azonnal lépett az önkormányzat

A fedél nélkül maradt lakók számára még aznap éjjel megnyitották a Polgármesteri Hivatalt. Melegedőt, ellátást és segítséget biztosított számukra Budakeszi önkormányzata, valamint gondoskodnak az ideiglenes elhelyezésükről és az okmányok pótlásáról. A helyi önkormányzat közösségi oldalán megköszönték az eddigi tárgyi adományokat, és arra kérik az embereket, hogy a továbbiakban pénzbeli felajánlásokat tegyenek. 

 

