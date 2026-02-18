Nyugdíjasok, figyelem: mától ismét érdemes várni a postást!
Igaz, nem minden nyugdíjasnak, csak a 65 év alattiaknak, de ismét visznek valamit. Mutatjuk pontosan kiknek és mit visz a mától kezdve a postás és mire, illetve meddig használhatják majd fel.
Mától ismét érdemes várni a postást
Február 18-tól postázza a nyugdíjas utazási utalványokat a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága. Innentől egészen március közepéig több tízezer 65 évesnél fiatalabb nyugdíjas kapja meg azt az utalványt, amivel a helyközi közlekedésben korlátlan számú díjmentes utazásra és 90%-os kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlásra lesznek jogosultak. Az úgynevezett Ellátottak utazási utalványára azok jogosultak, akik nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, és április 1-ig nem töltik be a 65. életévüket.
Jókai Mór születésének napja is ma van
Jókai Mór író, mesemondó, újságíró, szerkesztő 1825. február 18-án született Komáromban. A pápai református kollégiumban és a kecskeméti jogakadémián tanult, joggyakorlatot Komáromban és Pesten folytatott. Már diákként összebarátkozott Petőfivel. 1848-ban a forradalmi ifjúság egyik vezére volt, részt vett a 12 pont fogalmazásában. Beállt nemzetőrnek és elkísérte toborzó körútjára Kossuth Lajost. 1848 augusztusában feleségül vette Laborfalvi Rózát, a kor ünnepelt színésznőjét. A szabadságharc idején követte a kormányt Pestre, Szegedre és Aradra. A világosi fegyverletétel után az önkényuralom bosszújától félve Jókai a bükki Tardonán lakott. Nagyszabású történelmi regényeinek köszönhetően nagyon hamar a legnépszerűbb író lett, a Kisfaludy Társaság 1860-ban tagjává választotta – olvasható a Wikipédián.
Ezen a napon tüntette ki Kennedy ez első helikopter megalkotóját, aki magyar volt
Kármán Tódor, az első helikopter megalkotója 1963. február 18-án vette át Kennedy amerikai elnöktől a National Medal of Science kitüntetést. Ezt az elismerést Kármán kapta meg a világon elsőként. A Fehér Ház rózsakertjében volt az átadás. Tevékenységét életében is több kitüntetéssel jutalmazták, halála után a Holdon és a Marson krátert is elneveztek róla.
A leghíresebb autótervező is ezen a napon született
Enzo Ferrari olasz versenyautó-tervező, a Ferrari autógyár alapítója 1898. február 18-án született. (A hivatalos anyakönyvi bejegyzés február 20-án történt, így néhány forrás 20-át tekinti a születésnapnak.) Ferrari húszéves korában autóversenyző lett, de már 1938-ban megvált az Alfa Romeo vállalattól és saját autógyárat alapított. Az 1950-es Grand Prix-en már saját tervezésű autót indított. Azóta páratlan rekordgyőzelmek és sok csalódás követte egymást, de a Ferrari napjainkban is az egyik legnépszerűbb autómárka.
Ezen a három helyen lesz ma Budapesten véradás
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (148. Budapest, Örs vezér tere 24.).
Ma is elkél majd a télikabát
A koponyeg.hu szerint szerdán hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, északnyugat felől felhőátvonulásokkal. Csapadék nem ígérkezik. A légmozgás eleinte északnyugati, majd délnyugati irányból élénkül meg. A délutáni maximum továbbra is 6 fok körül marad.
A BKK a következő közlekedési változásokról számolt be előre
- Jelzőlámpahibára kell számítani az Alkotás utcában 09:00-14:00 óra között.
- Lezárás lesz az Ifjúság útján 12:30 és 15:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 07:00-18:00 óra között.
- A 75-ös troli pedig terelve közlekedik majd és nem érinti a Puskás Ferenc Stadion megállót a Jászai Mari tér felé 12:30-tól - kb. 15:00-ig és 17:30-tól - kb. 20:00-ig.
Változnak a limitek a szerencsejátékoknál
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint február 18-tól a jelenlegi 500 Ft-ról 1500 Ft-ra változik a játékosi egyenlegről való nyereményátutalási-, valamint egyenleg feltöltési alsó limit a következő esetekben: internetes feltöltés bankkártyával, qvikkel vagy elektronikus pénzzel, mobil egyenleg vagy keret terhére történő feltöltés. A játékosi egyenleg hagyományos banki átutalással, illetve Ügyfélkártyával történő feltöltésénél nem történik változtatás.
