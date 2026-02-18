Nyugdíjasok, figyelem: mától ismét érdemes várni a postást!

Mától ismét érdemes várni a postást

Február 18-tól postázza a nyugdíjas utazási utalványokat a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága. Innentől egészen március közepéig több tízezer 65 évesnél fiatalabb nyugdíjas kapja meg azt az utalványt, amivel a helyközi közlekedésben korlátlan számú díjmentes utazásra és 90%-os kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlásra lesznek jogosultak. Az úgynevezett Ellátottak utazási utalványára azok jogosultak, akik nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, és április 1-ig nem töltik be a 65. életévüket.

Mától viszi a postás az utazási utalványokat a 65 év alatti nyugdíjasoknak. Fotó: CSAPÓ BALÁZS / Mediaworks archívum

Jókai Mór születésének napja is ma van

Jókai Mór író, mesemondó, újságíró, szerkesztő 1825. február 18-án született Komáromban. A pápai református kollégiumban és a kecskeméti jogakadémián tanult, joggyakorlatot Komáromban és Pesten folytatott. Már diákként összebarátkozott Petőfivel. 1848-ban a forradalmi ifjúság egyik vezére volt, részt vett a 12 pont fogalmazásában. Beállt nemzetőrnek és elkísérte toborzó körútjára Kossuth Lajost. 1848 augusztusában feleségül vette Laborfalvi Rózát, a kor ünnepelt színésznőjét. A szabadságharc idején követte a kormányt Pestre, Szegedre és Aradra. A világosi fegyverletétel után az önkényuralom bosszújától félve Jókai a bükki Tardonán lakott. Nagyszabású történelmi regényeinek köszönhetően nagyon hamar a legnépszerűbb író lett, a Kisfaludy Társaság 1860-ban tagjává választotta – olvasható a Wikipédián.

Ezen a napon tüntette ki Kennedy ez első helikopter megalkotóját, aki magyar volt

Kármán Tódor, az első helikopter megalkotója 1963. február 18-án vette át Kennedy amerikai elnöktől a National Medal of Science kitüntetést. Ezt az elismerést Kármán kapta meg a világon elsőként. A Fehér Ház rózsakertjében volt az átadás. Tevékenységét életében is több kitüntetéssel jutalmazták, halála után a Holdon és a Marson krátert is elneveztek róla.

A leghíresebb autótervező is ezen a napon született

Enzo Ferrari olasz versenyautó-tervező, a Ferrari autógyár alapítója 1898. február 18-án született. (A hivatalos anyakönyvi bejegyzés február 20-án történt, így néhány forrás 20-át tekinti a születésnapnak.) Ferrari húszéves korában autóversenyző lett, de már 1938-ban megvált az Alfa Romeo vállalattól és saját autógyárat alapított. Az 1950-es Grand Prix-en már saját tervezésű autót indított. Azóta páratlan rekordgyőzelmek és sok csalódás követte egymást, de a Ferrari napjainkban is az egyik legnépszerűbb autómárka.