Mi a halál pontosan? A kutatók szerint nem az, aminek eddig hittük

Egy nemrégiben publikált, úttörő tanulmány szerint a halált követően a tudat az agyi működés megszűnése után is fennmaradhat. Az Arizona State University hallgató kutatója, Anna Fowler szerint az eredmények arra világítanak rá, hogy a halál inkább folyamatként bontakozik ki, mintsem egyetlen, azonnali eseményként.

Az élet a halál után sem áll meg? Legújabb fejlemények szerint a tudat tovább el az agy működésének leállása után / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A halál még csak a kezdet egy ismeretlen ösvény felé?

Fowler több tucat korábbi tanulmányt elemzett, amiben a szívinfarktust túlélők akár 20 százaléka számolt be tudatos élményekről olyan időszakokban, amikor az agyuk nem mutatott elektromos aktivitást. Elmondása szerint haldokló embereken és állatokon végzett mérések az alap éber állapotot meghaladó agyhullám-kitöréseket is mutattak. A halált hagyományosan az agyi és keringési funkciók visszafordíthatatlan megszűnéseként határozzák meg, azonban a legújabb kutatási fejlemények másképp közelítik meg az eddig vélt tényeket.

Az újonnan megjelenő bizonyítékok arra utalnak, hogy a tudat bizonyos elemei rövid ideig fennmaradhatnak az agy mérhető aktivitásán túl, és hogy a halál, amelyet sokáig abszolútnak tekintettünk – valójában egy újratárgyalható állapot

- jelentette ki a kutató.

Egy vizsgálatban a Yale University kutatói órákkal a halál után részben helyreállították lefejezett sertések agyának bizonyos funkcióit. Egy másik kutatásban olyan betegeket vizsgáltak, akiknél műtét során, a testük lehűtésének után, ideiglenesen leállították a szívműködést, ezzel kontrollált, klinikai halált idézve elő; közülük néhányan úgy tűnt, részben tudatában voltak a történéseknek.

A kutatást az American Association for the Advancement of Science éves találkozóján mutatták be az arizonai Phoenixben, ahol Fowler úgy érvelt, hogy a halált fokozatos, megszakítható folyamatként kellene újradefiniálni - írja az Express.

A halál, amelyet korábban végleges és azonnali határnak hittünk, inkább folyamatként tárul fel – egy változó tájként, ahol a tudat, a biológia és a jelentés tovább fennmaradhat, mint azt korábban gondoltuk. A tudat talán nem tűnik el abban a pillanatban, amikor az agy elcsendesedik. A sejtek talán nem halnak meg abban a pillanatban, amikor a szív megáll

- magyarázta a Fowler.