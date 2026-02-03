32 másodpercre meghalt Angela, ezt látta a túlvilágon

Egy nő azt állítja, hogy járt a túlvilágon és most az emberiséget figyelmezteti, miután meghalt és látta mit tartogat a jövő.

Egy nő meghalt és látta, mit hoz a jövő Forrás: Freepik.com

Meghalt és látta a jövőt a nő

A halál utáni eseményekről heves vita folyik, rengeteg ember állítja, hogy a klinikai halál állapotában látta a túlvilágot vagy a jövő egyes szegleteibe tekintett bele.

Vegyük például, Amber Cavanagh-t, aki 2021-ben két szélütés után meghalt, majd feltámadt. Később egy lebilincselő interjú keretein belül mesélt tapasztalatairól. Angela Harris pedig szintén egy olyan személy, aki halálközeli élményt élt át, miután rohamai lettek egy asztali teszt után, amelynek az volt a célja, hogy feltárja ájulásos epizódjai mögött rejlő okot. Angela ma már spirituális tanácsadóként dolgozik halálközeli élménye után.

2015-ben az életem, ahogyan azt ismertem, egy halálközeli élmény által megrázkódtatáson ment keresztül, amely örökre megváltoztatta életem pályáját

- árulta el a nő.

„Ez a mélyreható esemény katalizátorként szolgált egy mély spirituális ébredéshez, amely feltárta a fizikai világ határait meghaladó igazságot létezésünkről. Ez az ébredés révén emlékeztem vissza arra, hogy kik vagyunk valójában: szerető lelkek, akik isteni utazásra indulnak a földi birodalomban” - idézi szavait az Unilad.

Angela szíve nagyjából 32 másodpercre állt meg, de az alatt a fél perc alatt rengeteg mindent átélt. Angela látta néhány elhunyt rokonát, majd egy egészen megdöbbentő dolog következett. A nő azt állítja, hogy két másik élettel teli bolygóra szállították. Látott egy olyan világot, ahol háborúk pusztították a világ népességét, akárcsak egy hátborzongató jóslat esetében.

A jövőre gondoltam, és a gondolataim ebbe az irányba indultak el. Láttam egy olyan jövőt, ahol visszatérünk egy sokkal kevésbé agrár társadalomba

- mondta.

Angela állítása szerint ma már egy másfajta életet él, mintha földönkívüli lenne, de valójában csak egy másik lélek egy másik bolygón, aki ugyanazokat teszi éppen, mint amit ő ezen a Földön.