"Beszéltem Istennel, miután meghaltam, visszaküldött"

Egy nő, akit egy pusztító földrengés során élve temetettek el a romok, azt állítja, hogy kétszer is meghalt, de egy rejtélyes hang visszahozta az életbe.

Kétszer is meghalt egy nő élete során, de egy rejtélyes hang visszahívta. (Képünk illusztráció) Fotó: Alexander Grey / unsplash.com

Kétszer is meghalt egy nő a földrengés után, mindkét alkalommal döntés elé állították

Maayan Sebbag 2008-ban egy barátjával utazott, és sorra pipálta ki az élményeket a bakancslistáján. Már csak egy hely maradt hátra, egy pandarezervátum Kína egy eldugott részén.

Amikor megérkeztek az úticélhoz leültek ebédelni, azonban hamarosan a föld mozogni kezdett alattuk, és pillanatokon belül Maayan egy hegyomlás törmeléke alatt találta magát. Ekkor két egymással versengő hang kezdett beszélni hozzá, miközben egy fénysugár emelte felfelé, ő pedig könyörgött, hogy visszatérhessen a testébe.

Az egyik hang azt mondta, soha nem fognak kimenteni, a másik viszont azt, hogy túl fogom élni. Az erőm attól függően változott, melyik hangnak hittem inkább. Amikor a kétségbeesésre hallgattam, az energiám lecsökkent, amikor viszont a reményt választottam, felemelkedtem

- emlékezett vissza.

A ma már 44 éves nő végül összegyűjtötte miden erejét, és kiszabadult a romok közül. Ezt követően menekülni kezdett, hogy minél hamarabb orvosi segítséget kapjon, de elesett, így feje és arca súlyosan megsérült. Száját és torkát vér töltötte meg, az állkapcsa szilánkosra tört, a nyelve pedig megsérült. Amikor megérkeztek a kórházhoz, kiderült, hogy az is összeomlott a földrengésben, ezért egy ideiglenes orvosi tábort állítottak fel, ahová kezelésre vitték.

Az orvosok azt mondták, ne feküdjek le. Ha lefekszem és elalszom, meghalok.

- idézte fel a történteket.

Néhány nap étel és víz nélkül azonban a teste feladta. Érezte, amint felemelkedik és szinte eggyé válik a Földdel, de nem tudott mit tenni ellene.

Békés volt, nem félelmetes. A sötét tér nem ijesztett meg, inkább olyan volt, mint az otthonom, egy hely, ami egész életemben hiányzott. Ekkor egy rejtélyes hang szólalt meg bennem. Isten volt az, aki megkérdezte, mit bánnék a legjobban, ha magam mögött hagynám az életemet.

Egy hirtelen éles fájdalom a hasában emlékeztette arra: legnagyobb álma az, hogy édesanya lehessen, azonban, ha feladja ez nem fog soha megtörténni.

Folyamatosan kértem Istent, hogy adjon egy második esélyt. Olyan fiatal voltam, és még nem valósítottam meg mindent, amit szerettem volna.

Végül kapott az élettől egy új lehetőséget néhány feltétellel. A rejtélyes hang azt mondta neki, hogy gyalog kell tovább indulnia, és követni az utasításokat, de útközben lesznek majd, akik segítik és hátráltatják. Visszatért testébe, és érezte, hogy tele van energiával, majd a legközelebbi kórházig sétált a katasztrófa sújtotta területen, ahol sérülési miatt egy 8 órás műtéten kellett átesnie, amikor újra meghalt.

A lelkem felemelkedett. Visszatértem ugyanabba a sötét, szeretettel teli helyre, és Isten hangja újra megszólalt. Egy ragyogó ajtót mutatott, és újra választás elé állított. Megkérdezte, át akarok-e menni az ajtón, vagy vissza akarok térni a testembe. Egy részem maradni akart, de nem tudtam figyelmen kívül hagyni mindazt, amire még vágytam az életben.

- mondta.