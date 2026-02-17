Így állítsd be az órát: ekkor a leghatékonyabb a súlyzós edzés!
Nem mindegy, mikor izzadsz a vasakkal! Így időzítsd a súlyzós edzésedet!
Mindenki másképp csinálja és másra esküszik. Sokan küzdenek az edzőteremben a látványos átalakulás érdekében, de legalábbis, hogy legyen látszata és eredménye a rendszeres erőfeszítésnek. Ugyanakkor nem mindegy, ki, mikor edz. Ugyanazzal az edzéssel más-más eredmény érhető el. A szakértők szerint a súlyzós edzés időzítése, az étkezés és a heti felosztás együtt határozza meg, mennyire lesz tartós a fejlődés.
Edzünk, de mikor? A súlyzós edzés délután a leghatékonyabb
Michael Betts, a TRAINFITNESS igazgatója szerint sokakban élnek különböző elképzelések, miszerint a reggeli edzés jobb a zsírégetéshez, az esti edzés izmot épít, pénteken nem érdemes edzeni, hétfőn viszont kötelező. „A testünk nem stopperóra szerint működik és bár az időzítésnek lehet némi hatása, nem ez a legfontosabb tényező az eredményekhez” – mondja Betts.
A szakértők többsége szerint a súlyzós edzésre a kora délutáni, ebéd utáni időszak lehet a legjobb. Betts és Adam Enaz, az Enaz Fitness alapítója úgyvéli, a teljesítmény a nap folyamán változik, de a legtöbben délután vagy kora este tudják leginkább az izmaikat aktiválni, ez kb. 14:30 és 20:30 között van. Ám ezen túl is akad, ami rendkívül fontos: a rendszeresség. Az, ha az ember mindig ugyanabban az időben edz, ahhoz alkalmazkodik a teste.
Enni vagy nem enni edzés előtt?
Az izomnövekedést tekintve nincs jelentős különbség, hogy üres gyomorral kezd neki az ember a testformálásnak, vagy sem. Ám az fontos, hogy a napi fehérjebevitel megtörténjen (~1,4–2,0 g/testsúly kg).
Mi legyen az edzés sorrendje?
Ha valaki egy nap szeretne kardió és súlyzós edzést is tartani, akkor érdemes a kettő között 3 óra szünetet hagyni. Ez minimalizálja az izomadaptációk közötti interferenciát és maximalizálja az izomnövekedést.
A heti elosztást tekintve pedig a nehezebb edzéseket érdemes a lazább, stresszmentesebb napokra hagyni. A hét végére – vagy amikor az ember a legfáradtabb, akkorra időzítse a könnyebb edzéséket.
Hetente hányszor érdemes edzeni?
A heti két edzés elegendő is lehet. Ideális esetben, ha heti 4 napot lehet edzeni, akkor így nézne ki egy edzésterv: hétfőn nyomás gyakorlatok, kedden húzó, szerda pihenés, csütörtökön újra nyomás, pénteken húzó gyakorlat, hétvégén pihenés – írja a life.hu internetes portál.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre