Így állítsd be az órát: ekkor a leghatékonyabb a súlyzós edzés!

Nem mindegy, mikor izzadsz a vasakkal! Így időzítsd a súlyzós edzésedet!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 17:00
edzés súlyzó testépítés

Mindenki másképp csinálja és másra esküszik. Sokan küzdenek az edzőteremben a látványos átalakulás érdekében, de legalábbis, hogy legyen látszata és eredménye a rendszeres erőfeszítésnek. Ugyanakkor nem mindegy, ki, mikor edz. Ugyanazzal az edzéssel más-más eredmény érhető el. A szakértők szerint a súlyzós edzés időzítése, az étkezés és a heti felosztás együtt határozza meg, mennyire lesz tartós a fejlődés.

Délután a leghatékonyabb a súlyzós edzés!
Délután a leghatékonyabb a súlyzós edzés! (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Edzünk, de mikor? A súlyzós edzés délután a leghatékonyabb

Michael Betts, a TRAINFITNESS igazgatója szerint sokakban élnek különböző elképzelések, miszerint a reggeli edzés jobb a zsírégetéshez, az esti edzés izmot épít, pénteken nem érdemes edzeni, hétfőn viszont kötelező. „A testünk nem stopperóra szerint működik és bár az időzítésnek lehet némi hatása, nem ez a legfontosabb tényező az eredményekhez” – mondja Betts.

A szakértők többsége szerint a súlyzós edzésre a kora délutáni, ebéd utáni időszak lehet a legjobb. Betts és Adam Enaz, az Enaz Fitness alapítója úgyvéli, a teljesítmény a nap folyamán változik, de a legtöbben délután vagy kora este tudják leginkább az izmaikat aktiválni, ez kb. 14:30 és 20:30 között van. Ám ezen túl is akad, ami rendkívül fontos: a rendszeresség. Az, ha az ember mindig ugyanabban az időben edz, ahhoz alkalmazkodik a teste.

Enni vagy nem enni edzés előtt?

Az izomnövekedést tekintve nincs jelentős különbség, hogy üres gyomorral kezd neki az ember a testformálásnak, vagy sem. Ám az fontos, hogy a napi fehérjebevitel megtörténjen (~1,4–2,0 g/testsúly kg).

Mi legyen az edzés sorrendje?

Ha valaki egy nap szeretne kardió és súlyzós edzést is tartani, akkor érdemes a kettő között 3 óra szünetet hagyni. Ez minimalizálja az izomadaptációk közötti interferenciát és maximalizálja az izomnövekedést.

A heti elosztást tekintve pedig a nehezebb edzéseket érdemes a lazább, stresszmentesebb napokra hagyni. A hét végére – vagy amikor az ember a legfáradtabb, akkorra időzítse a könnyebb edzéséket.

Hetente hányszor érdemes edzeni?

A heti két edzés elegendő is lehet. Ideális esetben, ha heti 4 napot lehet edzeni, akkor így nézne ki egy edzésterv: hétfőn nyomás gyakorlatok, kedden húzó, szerda pihenés, csütörtökön újra nyomás, pénteken húzó gyakorlat, hétvégén pihenés – írja a life.hu internetes portál.

 

