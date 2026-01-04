Szikék, súlyok és a sírig tartó szerelem: A boncmester és a testépítő nagyi elképesztő románca

Vannak találkozások, amiket nem a Tinder, hanem maga a sors – és egy kis izomláz – rendez el. Kovács Lajos és felesége, Tímea története nem egy hétköznapi románc. A férfi nap mint nap a halál legsötétebb titkaival néz farkasszemet a boncasztalnál, míg asszonya, az ország legfittebb nagymamája, a vasak világában építi a testet és a lelket. Kapcsolatuk bizonyítja: az ellentétek alkotják a legtökéletesebb egységet. Ez a boncmester és a testépítő nagyi igaz története.

A boncmester és a testépítő nagyi igaz szerelme nyolc évvel ezelőtt az edzőteremben pecsételődött meg. Esküvői ruhában pózolnak / Fotó: Metropol

A boncmester és a testépítő nagyi története

Mínusz 10 fok és pufajka: Így kezdődött a „testépítő nagyi” felemelkedése

Kovács-Gágos Tímea nem a csillogó fitnesztermek világában kezdte. Története egy szárligeti pincében indult, ahol a vasak hidegebbek voltak, mint a téli éjszaka.

16 évesen keveredtem be egy pincébe Laci bácsihoz. Saját kezűleg készítette a gépeit. Ott, a mínusz 10 fokban, pufajkában edzettünk, de az az első alkalom olyan szinten megfogott, hogy onnantól a rabja vagyok

– emlékszik vissza Timi, aki ma már négy unoka büszke nagymamája.

A „gyúrós mama” híre az iskolapadokig is eljutott. Unokája, Zsombor egyszer megkérte, menjen el érte az iskolába trikóban, mert a társai egyszerűen nem hitték el, hogy a nagymamája izmosabb, mint az egész osztály együttvéve. Timi bement, az állak pedig a földön maradtak. De a sport számára nem csak hiúság: kőkemény őszinteség is. Edzőként nem kertel, ha valaki csal a diétával:

Én hat hetente tesztelem az embereimet, mérés van, centi mindenhol. Ha valaki nem halad, megmondom: vagy félrezabálsz és hazudsz nekem, vagy valami nem működik.

A halál árnyékában: Aki családtagot is boncolt már

Míg Timi az életet és az erőt ünnepli, férje, Lajos egy olyan világban mozog, amit a legtöbben még filmen is elkerülnek. Harminc éve dolgozik a patológián, és bár DJ-ként is pörgeti a lemezeket, a hétköznapjai a szikéről és a végességről szólnak. Munkája során látott már mindent, amit az emberi elme nehezen fogad be.

Volt már olyan, hogy boncolni kellett egy négyéves kislányt. Egy angyalarcú kislány... az lelkileg és érzelmileg is nagyon-nagyon kemény volt

– vallja be Lajos, akinek pályafutása során saját nagybátyját és unokaöccsét is a boncasztalán kellett fogadnia.