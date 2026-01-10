Ezt látnod kell! Ez a férfi csak a teste egyik oldalán izmos

Egy férfi, aki közel egy éve csak egyetlen oldalán edzett, továbbra is büszkén mutatja be hihetetlen átalakulását. A férfi válla az egyik oldalán rendkívül izmos, a másikon azonban átlagos.

Csak az egyik oldalán edzett súlyzóval a férfi Illusztráció: Pexels

Csak az egyik vállizmát edzette a férfi

Egy férfi tudatosan úgy döntött, hogy ismételten csak teste egyik izmát edzi, egészen addig, amíg látványosan egyenetlen megjelenést nem ért el. A TikTokon „Görbe Emberként” emlegetett férfi hatalmas vállizma miatt a teste egyáltalán nem szimmetrikus.

A férfinak különös motivációja volt arra, hogy így nézzen ki. Elmondása szerint a közösségi médiában állandóan azt látta, hogy kéne kinézniük a férfiaknak, hogy vonzóak legyenek. A férfi megelégelte ezeket a tanácsokat és elhatározta, hogy az ellenkezőjét fogja tenni.

Vagyis immár több mint 300 napja kizárólag a teste egyik oldalát edzi, és az eredmények látványosak, legalábbis az egyik oldalon. Bár a törzse összességében jó formában van, elég egy pillantást vetni rá, hogy egyértelmű legyen: a bal karja és válla jóval nagyobb, mint a jobb oldali, ami ha másra nem is, arra mindenképpen bizonyíték, hogy a testmozgás valóban hatásos.

Ugyanakkor aggályok is felmerültek a test csupán egyik felének edzéséből fakadó hosszú távú egészségügyi következményekkel kapcsolatban. Dr. Suhail Hussain korábban az LADbible-nek úgy nyilatkozott, hogy a „Görbe Ember” edzésének előnyeit nagy valószínűséggel ellensúlyozzák az ezzel járó kockázatok.

Az orvos azt mondta, hogy lehetnek rövid távú pozitívumok, de figyelmeztet a férfinál kialakulóban lévő egyértelmű mozgásszervi egyensúlyhiányra. Elmondta, hogy egy ilyen megközelítés gerincferdülést, ízületi húzódást, a környező izmok kompenzációs sérüléseit, sőt krónikus fájdalmat is okozhat - írja a LadBible.