Ne szégyeníts, inkább bátoríts - ezért nehezebb elkezdeni az edzést januárban!

Sokunk számára nehezebb elkezdeni az edzést januárban, hiszen az ünnepi időszakot követően, az újévi fogadalmat betartva próbálunk hűek maradni önmagunkhoz, de mégis úgy érezzük, kezdőként azonnal kinéznek minket. Arról nem is beszélve, hogy egy összeszokott edzőtermi közösségben szociálisan is frusztrálóbb újként helytállni az eddig ismeretlen sporteszközök között. Egy nő, aki rendszeresen jár edzőterembe, megosztotta gondolatait azzal kapcsolatban, hogy miért nem ítélné el soha azokat, akik januárban kezdik el a fitneszútjukat.

Nehezebb elkezdeni az edzést az év első napjaiban, de nincs miért szégyenkezni egy tapasztalt nő szerint / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Ezért nehezebb elkezdeni az edzést januárban

Egy hosszú ideje edzőterembe járó fiatal nő, Isabelle Morris osztotta meg nemrégiben gondolatait a közösségi oldalán, hogy miért nem fogja sosem megszégyeníteni azokat, akik januárban kezdenek edzőterembe járni.

Mindannyian voltunk egyszer újak az edzőteremben. Igen, egy ideig zsúfoltabbak lesznek a termek, de hogyan lehetne bosszantó látni embereket, akik próbálnak javítani magukon? Amíg mindenki tiszteletben tartja a környezetet, mi ezzel a probléma?

- írta bejegyzésében a fiatal lány.

A TikTokon közzétett bejegyzésben vegyes véleményt formáltak meg a követők, amire Isabelle így reagált.

Láttam egy képet, ami körbejár az interneten egy csapat fiatal fiúról az edzőteremben, és felnőtt férfiak panaszkodnak az újévi fogadalmasokra. Szerintem ez annyira ironikus, mert ők is voltak egyszer kezdők.

Továbbá akár izmot szeretnél építeni, javítani az állóképességeden vagy zsírt leadni, nem szabad, hogy ezért elítéljenek. Teljesen mindegy, az év melyik szakában kezded el.

Az NHS azt ajánlja, hogy a felnőttek minden nap végezzenek valamilyen fizikai aktivitást. Már heti egy-két alkalom testmozgás is csökkentheti a szívbetegség vagy a stroke kockázatát. Azt is javasolják, hogy a felnőttek legalább heti két napon végezzenek olyan erősítő gyakorlatokat, amelyek az összes fő izomcsoportot megdolgoztatják, úgy mint lábak, csípő, hát, has, mellkas, vállak és karok - írja a The Mirror.