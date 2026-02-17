Fahéjhavas almás krémes: glutén- és tejmentes változatban is, akár alternatív cukorral! – recept

Egy régebbi, saját almás-krémes recept mentes változatát próbáltam ki, az idei gyakori havas időjárás ihletésére. Most ezt a fahéjhavas almás krémest osztom meg azzal a jó hírrel, hogy a klasszikus és a mentes változatban egyaránt mennyei. Vittünk belőle kóstolót Vecsei H. Miklós színművésznek is, aki örömmel vitte haza a családjának a Várkert Bazárban tartott Lélekmetszet című est után, ahol „A mesterséges intelligencia jelenléte és hatása az életünkben” címmel folyt vita. Mutatjuk a receptet mindkét verzióhoz.

Fahéjhavas almás krémes – mentes változatban is mennyei (Fotó: Fodor Erika)

Az almás-krémes hozzávalói kapcsos tortaformához (28 cm átmérő)

25 dkg liszt (GM)

8 dkg vaj vagy 10 dkg növényi vaj

Fél evőkanál zsír

Csipet só

Fél csomag sütőpor (GM)

1 tojás (gluténmentes liszthez 2 tojás)

1 evőkanál tejföl (növényi)

Fél csomag vaníliás cukor

Krémes krém és a tortalapok almaréteggel (Fotó: Fodor Erika)

A krémhez

2 csomag vaníliás pudingpor (GM)

2 evőkanál kristálycukor (Eritrit)

Fél liter tej (mandulatej)

1 dl tejszín (növényi)

10 dkg vaj (növényi)

5-8 dkg porcukor (eritrit)

A legalsó lapon a dinsztelt fahéjas alma az első réteg (Fotó: Fodor Erika)

Az almás töltelékhez

3-5 alma

Cukor (Eritrit)

Őrölt fahéj

A harmadik lapra is almaréteg kerül (Fotó: Fodor Erika)

Elkészítés

A lisztet tálba borítjuk, beletesszük a vajat, a sütőport, a tojást, a zsírt, a porcukrot és mindezt a tejföllel összegyúrjuk. Amikor összeállt a tészta, félretesszük pihenni, közben elkészítjük a krémeket. A hámozott almát apróra kockázva annyi cukorral dinszteljük, ahogy szeretjük az ízét. Fahéjjal ízesítjük és hagyjuk kihűlni. A pudingport kevés tejjel és a cukorral simára keverjük. A többi tejet felforraljuk és a pudinggal sűrűre főzzük. Hideg helyen hűlni hagyjuk. A megpihent tésztát négy részre osztjuk, ezeket egyenként sütőforma nagyságú lappá nyújtjuk úgy, hogy a tésztát a kerek, kapcsos tortaforma aljának a segítségével kiszabjuk. Ezt tesszük a sütőpapírral is, amit a tészta alá helyezünk, így sütjük ki – előmelegített sütőben. A megsült kerek tésztalapokat áttoljuk egy deszkára.

Alma-krém, alma-krém rétegek váltakoznak a ropogós tésztalapok között (Fotó: Fodor Erika)

A négy lapból leesett tésztamaradékokat összegyúrjuk, és utoljára a maradékból is sütünk egy lapot. Ez általában már darabos és sütés után össze szokott törni, nem lehet egyben lehúzni, de ez egyáltalán nem baj, mert a tésztamorzsa jól beszórható a krémes-almás réteg közé, kvázi ropogós-darabos tölteléknek.