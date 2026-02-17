Fahéjhavas almás krémes: glutén- és tejmentes változatban is, akár alternatív cukorral! – recept
Aki szereti a krémest is, az almát is, annak ez nagyon bejön! A fahéjhavas almás-krémes mentes változatban is mennyei.
Egy régebbi, saját almás-krémes recept mentes változatát próbáltam ki, az idei gyakori havas időjárás ihletésére. Most ezt a fahéjhavas almás krémest osztom meg azzal a jó hírrel, hogy a klasszikus és a mentes változatban egyaránt mennyei. Vittünk belőle kóstolót Vecsei H. Miklós színművésznek is, aki örömmel vitte haza a családjának a Várkert Bazárban tartott Lélekmetszet című est után, ahol „A mesterséges intelligencia jelenléte és hatása az életünkben” címmel folyt vita. Mutatjuk a receptet mindkét verzióhoz.
Az almás-krémes hozzávalói kapcsos tortaformához (28 cm átmérő)
25 dkg liszt (GM)
8 dkg vaj vagy 10 dkg növényi vaj
Fél evőkanál zsír
Csipet só
Fél csomag sütőpor (GM)
1 tojás (gluténmentes liszthez 2 tojás)
1 evőkanál tejföl (növényi)
Fél csomag vaníliás cukor
A krémhez
2 csomag vaníliás pudingpor (GM)
2 evőkanál kristálycukor (Eritrit)
Fél liter tej (mandulatej)
1 dl tejszín (növényi)
10 dkg vaj (növényi)
5-8 dkg porcukor (eritrit)
Az almás töltelékhez
3-5 alma
Cukor (Eritrit)
Őrölt fahéj
Elkészítés
A lisztet tálba borítjuk, beletesszük a vajat, a sütőport, a tojást, a zsírt, a porcukrot és mindezt a tejföllel összegyúrjuk. Amikor összeállt a tészta, félretesszük pihenni, közben elkészítjük a krémeket. A hámozott almát apróra kockázva annyi cukorral dinszteljük, ahogy szeretjük az ízét. Fahéjjal ízesítjük és hagyjuk kihűlni. A pudingport kevés tejjel és a cukorral simára keverjük. A többi tejet felforraljuk és a pudinggal sűrűre főzzük. Hideg helyen hűlni hagyjuk. A megpihent tésztát négy részre osztjuk, ezeket egyenként sütőforma nagyságú lappá nyújtjuk úgy, hogy a tésztát a kerek, kapcsos tortaforma aljának a segítségével kiszabjuk. Ezt tesszük a sütőpapírral is, amit a tészta alá helyezünk, így sütjük ki – előmelegített sütőben. A megsült kerek tésztalapokat áttoljuk egy deszkára.
A négy lapból leesett tésztamaradékokat összegyúrjuk, és utoljára a maradékból is sütünk egy lapot. Ez általában már darabos és sütés után össze szokott törni, nem lehet egyben lehúzni, de ez egyáltalán nem baj, mert a tésztamorzsa jól beszórható a krémes-almás réteg közé, kvázi ropogós-darabos tölteléknek.
Töltelék
A vaníliakrémhez szükséges vajat és porcukrot habosra keverjük, majd a kihűlt pudinghoz adjuk, és végül belehabosítjuk a tejszínt. Az egyik lapot egy tálcára helyezzük, vastagon elegyengetjük rajta az almás tölteléket, majd jöhet a második réteg, erre rákenjük a vaníliakrém felét. Ismét egy lap tészta, erre a maradék alma, és rögtön rá a maradék vaníliakrém. Végül a negyedik, zárólap, amelyet előtte vagdossunk fel cikkekre, és így tegyük a torta tetejére, megkönnyítve a torta felvágását. A torta tetejét nem porcukrozzuk, hanem szűrőn át fahéjjal havazzuk be. Ha maradt ki a krémből vagy szándékosan hagyunk meg belőle, az egyes szeletek tetejét díszíthetjük vele, amolyan hóbuckákat rakva a „fahéjszőnyegre”.
Tipp
A pudingot ne hagyjuk teljesen kihűlni, még langyosan keverjük hozzá a vajas krémet, úgy egyenletesebben elegyedik, habosodik. Már miközben hűl a puding, többször kevergessük át, hogy ne bőrösödjön, csomósodjon.
+1 Tipp
Ha 2 lapot sikerül egyben kisütni, már nyert ügyünk van, ne essünk kétségbe, ha a többi töredezik. Az alsó lap kell egyben legyen a torta alján és a felső, amit bevagdosunk szeletekre, a közbülsőket darabosan is „beépíthetjük” a krémek közé szórva.
