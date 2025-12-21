„Nem jutalom, hanem visszajelzés” - Ők az idei Arany Medál díjasok
Az Arany Medál díjat nem szakmai zsűri, hanem egyenesen a közönség ítéli oda. Idén a legígéretesebb színésznőnek járó elismerést Trill Beatrix, az életműdíjat Pásztor Erzsi kapta.
Átadták a budapesti Bethlen Téri Színházban a közönség által odaítélt Arany Medál díjakat. Az év rendezőjének Lakos Nórát, az év írójának Tóth Marcsit választotta a közönség. Pásztor Erzsi színművész az Arany Medál életműdíjat nyerte el. Törőcsik Franciska Az év színésznője, Ember Márk Az év színésze díjat kapta, a legígéretesebb fiatal tehetségnek járó elismerést Trill Beatrix színművész vehette át.
Navarrai Mészáros Márton, a díj alapítója köszöntőjében úgy fogalmazott: az Arany Medál-díj olyan kulturális közönségdíj, ami nem jutalom, hanem visszajelzés.
És azok tartják életben, akik még hajlandók figyelni, választani, felelősséget vállalni a figyelmükért
– tette hozzá.
A díjat átadók között volt Tordai Teri és Esztergályos Cecília, Kossuth-díjas színművészek, Schneider Zoltán, Jászai Mari-díjas színművész, Gubás Gabi, Jászai Mari-díjas színművész, Herendi Gábor, Balázs Béla-díjas filmrendező és Szakonyi Károly, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas író. Vecsei H. Miklós, a tavalyi díjazott videóüzenetben gratulált Ember Márknak.
Köszönöm mindenkinek, aki arra gondolt, hogy ezt a díjat megkaphatom. Ha van egy közönség, ami közösséggé alakul, és együtt mond igent, az talán egy jó irány, és ahhoz képest kell felelősen gondolkodni a díjakról. Én igyekszem majd ezután is.
– köszönte meg Ember Márk a díjat.
Pásztor Erzsi beszédében kiemelte, büszke a közönségre és hálás, amiért ennyire szeretik őt:
Nem tudok elég hálás lenni a közönségtől kapott szeretetért. Nagyon kérem Önöket, hogy a mosolyukat vigyék tovább, és próbálják átadni a környezetüknek. Ebben a vérzivataros világban nincs semmi másra olyan nagy szükség, mint a mosolyra és a derűre
– fogalmazott.
A legígéretesebb színésznőnek Trill Beatrixot választották, aki már több filmben is elnyerte a közönség szívét: játszott többek közt a Valami Amerika, a Futni mentem, a Hogyan tudnék élni nélküled? és a Hunyadi című filmben.
A díjátadóról készült videófelvételt itt nézheted meg:
