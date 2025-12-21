RETRO RÁDIÓ

„Nem jutalom, hanem visszajelzés” - Ők az idei Arany Medál díjasok

Az Arany Medál díjat nem szakmai zsűri, hanem egyenesen a közönség ítéli oda. Idén a legígéretesebb színésznőnek járó elismerést Trill Beatrix, az életműdíjat Pásztor Erzsi kapta.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 10:27
Arany Medál díj életműdíjas Pásztor Erzsi

Átadták a budapesti Bethlen Téri Színházban a közönség által odaítélt Arany Medál díjakat.  Az év rendezőjének Lakos Nórát, az év írójának Tóth Marcsit választotta a közönség. Pásztor Erzsi színművész az Arany Medál életműdíjat nyerte el. Törőcsik Franciska Az év színésznője, Ember Márk Az év színésze díjat kapta, a legígéretesebb fiatal tehetségnek járó elismerést Trill Beatrix színművész vehette át.  

Arany Medál díj
Pásztor Erzsi életműdíjas és az Arany Medál díjak átadói: Esztergályos Cecília és Tordai Teri  / Fotó: Hathazi Tamas

Navarrai Mészáros Márton, a díj alapítója köszöntőjében úgy fogalmazott: az Arany Medál-díj olyan kulturális közönségdíj, ami nem jutalom, hanem visszajelzés. 

És azok tartják életben, akik még hajlandók figyelni, választani, felelősséget vállalni a figyelmükért 

– tette hozzá.

Esztergályos Cecília és Tordai Teri átadja az év legígéretesebb színésznőjének díját Trilll Beatrixnak/  Fotó: Hathazi Tamas

A díjat átadók között volt Tordai Teri és Esztergályos Cecília, Kossuth-díjas színművészek, Schneider Zoltán, Jászai Mari-díjas színművész, Gubás Gabi, Jászai Mari-díjas színművész, Herendi Gábor, Balázs Béla-díjas filmrendező és Szakonyi Károly, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas író. Vecsei H. Miklós, a tavalyi díjazott videóüzenetben gratulált Ember Márknak. 

Köszönöm mindenkinek, aki arra gondolt, hogy ezt a díjat megkaphatom. Ha van egy közönség, ami közösséggé alakul, és együtt mond igent, az talán egy jó irány, és ahhoz képest kell felelősen gondolkodni a díjakról. Én igyekszem majd ezután is. 

– köszönte meg Ember Márk a díjat.

Pásztor Erzsi beszédében kiemelte, büszke a közönségre és hálás, amiért ennyire szeretik őt: 

Nem tudok elég hálás lenni a közönségtől kapott szeretetért. Nagyon kérem Önöket, hogy a mosolyukat vigyék tovább, és próbálják átadni a környezetüknek. Ebben a vérzivataros világban nincs semmi másra olyan nagy szükség, mint a mosolyra és a derűre 

– fogalmazott.

Trill Beatrix nagyon örült az Arany Medál díjnak / Fotó: Hathazi Tamas

A legígéretesebb színésznőnek Trill Beatrixot választották, aki már több filmben is elnyerte a közönség szívét: játszott többek közt a Valami Amerika, a Futni mentem, a Hogyan tudnék élni nélküled? és a Hunyadi című filmben.

A díjátadóról készült videófelvételt itt nézheted meg: 

 

