Többórás napsütéssel és erős széllel érkezik az időjárás
Változóan felhős lesz ugyan az ég, de néhol hózápor is előfordulhat.
Többórás napsütéssel érkezik a hét közepe, miután szerdai időjárásunk során változóan lesz csak felhős az ég. A felhőzet megvastagodás csak estefelé várható. Az egyetlen zavaró tényező napközben az erős, északnyugati szél lesz. A nappali maximum 4-9 fok között alakul majd.
Nyugodt időjárás várható
Habár a HungaroMet közlése szerint veszélyes időjárási jelenség nem valószínű szerdán, azt azért elárulták, hogy keddről szerdára virradóra a Dunántúli-középhegység térségében vegyes halmazállapotú csapadék majd a késő délutáni, esti órákban az északkeleti tájakon hózápor, kisebb havazás is előfordulhat.
