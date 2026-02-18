Többórás napsütéssel és erős széllel érkezik az időjárás

Többórás napsütéssel érkezik a hét közepe, miután szerdai időjárásunk során változóan lesz csak felhős az ég. A felhőzet megvastagodás csak estefelé várható. Az egyetlen zavaró tényező napközben az erős, északnyugati szél lesz. A nappali maximum 4-9 fok között alakul majd.

Többórás napsütéssel érkezik szerdai időjárásunk. Fotó: Köpönyeg

Nyugodt időjárás várható

Habár a HungaroMet közlése szerint veszélyes időjárási jelenség nem valószínű szerdán, azt azért elárulták, hogy keddről szerdára virradóra a Dunántúli-középhegység térségében vegyes halmazállapotú csapadék majd a késő délutáni, esti órákban az északkeleti tájakon hózápor, kisebb havazás is előfordulhat.