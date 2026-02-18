RETRO RÁDIÓ

Többórás napsütéssel és erős széllel érkezik az időjárás

Változóan felhős lesz ugyan az ég, de néhol hózápor is előfordulhat.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.02.18. 06:00
időjárás napsütés előrejelzés

Többórás napsütéssel érkezik a hét közepe, miután szerdai időjárásunk során változóan lesz csak felhős az ég. A felhőzet megvastagodás csak estefelé várható. Az egyetlen zavaró tényező napközben az erős, északnyugati szél lesz. A nappali maximum 4-9 fok között alakul majd. 

Többórás napsütéssel érkezik szerdai időjárásunk.
Többórás napsütéssel érkezik szerdai időjárásunk. Fotó: Köpönyeg

 

Nyugodt időjárás várható

Habár a HungaroMet közlése szerint veszélyes időjárási jelenség nem valószínű szerdán, azt azért elárulták, hogy keddről szerdára virradóra a Dunántúli-középhegység térségében vegyes halmazállapotú csapadék majd a késő délutáni, esti órákban az északkeleti tájakon hózápor, kisebb havazás is előfordulhat.

 

