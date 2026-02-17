RETRO RÁDIÓ

Tréfát űz velünk az időjárás - Melegedés várható, északon viszont havazásra lehet számítani

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 06:00
időjárás havazás időjárás előrejelzés

A következő napokban plusz fokokra lehet számítani – csütörtökön akár a 10 fokot is elérheti a hőmérő a Köpönyeg szerint. Azonban az ország északi részén ismét havazás jöhet. Továbbra sem kímél minket az időjárás.

Ilyen időjárásra számíthatunk.
Ilyen időjárásra számíthatunk. Fotó: Pixabay / Pexels

Időjárás előrejelzés a következő napokra

Kedd

Kezdetben többnyire felhős, borús idő valószínű vegyes halmazállapotú csapadékkal, majd északnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet. A csúcshőmérséklet +6 fok közelében alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lesz.

Szerda

Hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, északnyugat felől felhőátvonulásokkal. Csapadék nem ígérkezik. A légmozgás eleinte északnyugati, majd délnyugati irányból élénkül meg. A délutáni maximum továbbra is 6 fok körül marad.

Csütörtök

Délnyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, és egyre több helyen alakul ki eső, estétől északon havas eső, vagy hó is vegyülhet hozzá. A déli szél többfelé megerősödik, a hőmérséklet pedig 10 fok fölé emelkedik.

Péntek

A nap első felében az esőt többfelé havas eső, havazás válthatja fel, majd később megszűnik a csapadék. Az északnyugatira forduló szél ismét feltámad. A hőmérséklet visszaesik, délután már csak +3 fok körüli értékeket mérhetünk.

