Tréfát űz velünk az időjárás - Melegedés várható, északon viszont havazásra lehet számítani
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk.
A következő napokban plusz fokokra lehet számítani – csütörtökön akár a 10 fokot is elérheti a hőmérő a Köpönyeg szerint. Azonban az ország északi részén ismét havazás jöhet. Továbbra sem kímél minket az időjárás.
Időjárás előrejelzés a következő napokra
Kedd
Kezdetben többnyire felhős, borús idő valószínű vegyes halmazállapotú csapadékkal, majd északnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet. A csúcshőmérséklet +6 fok közelében alakul. Az északnyugati szél többfelé élénk, időnként erős lesz.
Szerda
Hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, északnyugat felől felhőátvonulásokkal. Csapadék nem ígérkezik. A légmozgás eleinte északnyugati, majd délnyugati irányból élénkül meg. A délutáni maximum továbbra is 6 fok körül marad.
Csütörtök
Délnyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, és egyre több helyen alakul ki eső, estétől északon havas eső, vagy hó is vegyülhet hozzá. A déli szél többfelé megerősödik, a hőmérséklet pedig 10 fok fölé emelkedik.
Péntek
A nap első felében az esőt többfelé havas eső, havazás válthatja fel, majd később megszűnik a csapadék. Az északnyugatira forduló szél ismét feltámad. A hőmérséklet visszaesik, délután már csak +3 fok körüli értékeket mérhetünk.
