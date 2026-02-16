Kátyúhelyzet: egy lyukat betömnek, kettőt otthagynak a XVIII. kerületben

Újabb példája került elő a budapesti kátyúhelyzet abszurditásának: a XVIII. kerületi Petőfi utcában végzett javítások inkább mutatják a rendszer hibáit, mint a megoldását. Tóth Kálmán, a Fidesz–KDNP kerületi képviselője közösségi oldalán osztotta meg tapasztalatait.

8000 kátyú keletkezett a 18. kerületben idén Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

A képviselő szerint a munkálatok inkább tűnnek kapkodó, ideiglenes beavatkozásnak, mint szakszerű útjavításnak. Mint írta:

Arra volt energia, hogy kijöttek, belapátoltak egy pár lapát aszfaltot, de az előző kísérletek nyomai itt vannak mind. Egy fél köbméter hideg aszfaltot szórtak már itt ki, amit kivertek az autók.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a javítás során egy víznyelő csatorna fedelét is betömték aszfalttal, amelynek éppen az lenne a feladata, hogy elvezesse a megálló csapadékvizet. Ez nemcsak szakmai kérdéseket vet fel, hanem újabb károk kialakulásának kockázatát is növeli.

A Petőfi utcában ráadásul nem egyedi problémáról van szó. Az Üllői út felől érkezve néhány méteren belül több kátyú is található, amelyek közül csak egyet javítottak ki, a többit érintetlenül hagyták.

Tényleg megéri egy lukat betömni és a többit itt hagyni?

– teszi fel a kérdést Tóth Kálmán. Az utca más szakaszain is hasonló a helyzet: éles peremű, mély kátyúk veszélyeztetik az autósokat, egyes gödrök már kráterszerű méreteket öltöttek.

A kátyúk Budapest-szerte problémákat okoznak

A jelenség azonban messze nem egyedi. Ahogy azt a Metropol korábban többször megírta, a fagyos időjárás és az elmúlt évek elmaradt karbantartásai súlyos nyomot hagytak Budapest útjain. A XVIII. kerület polgármestere, Szaniszló Sándor is elismerte: a téli időszak után csaknem 8000 kátyú alakult ki a kerületben.

A szakértők szerint a mostani helyzet nem pusztán az időjárás következménye, hanem az évek óta elmaradt, rendszerszintű útfelújítások eredménye. Az ideiglenes kátyúzások csupán rövidtávú megoldást jelentenek, és sok esetben gyorsan tönkremennek a forgalom és az időjárás hatására.

A probléma tartós kezelése átfogóbb beavatkozásokat igényelne: teljes útfelületek felújítását, megfelelő vízelvezetés kialakítását, valamint jelentősebb források biztosítását a Budapest Közút számára. Enélkül a mostani foltozások csak ideiglenes megoldást jelentenek, miközben az utak állapota tovább romlik és a végén még többe kerül a helyreállítás.